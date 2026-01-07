U Zagrebu preko 20 cm snijega, evo koliko će još padati. Sutra promjena. Ledi se sve na -12°C!

Zima ne popušta. Hrvatsku je zahvatila prava ledena fronta - snijeg pada u unutrašnjosti, na Jadranu vlada jaka i olujna bura, a temperature se spuštaju duboko ispod ništice. Dok ćemo danas još trpjeti oborine, sutra stiže sunce, ali i opasna jutarnja hladnoća.

Snijeg u unutrašnjosti i orkanska bura na Jadranu

U većem dijelu zemlje danas je pretežno oblačno, a u unutrašnjosti mjestimice pada snijeg. Na moru prevladava kiša, no na sjevernom Jadranu i podno Velebita snijeg se mjestimice nosi jakom burom.

Poseban oprez potreban je u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je tijekom prijepodneva moguća pothlađena kiša koja se ledi u dodiru s tlom i stvara poledicu.

Zagreb: Snijeg pada bez prestanka od jutros

Bura na Jadranu puše umjereno do jako, na udare i olujno, a pod Velebitom i orkanski, dok su temperature u unutrašnjosti između -5 i -1 °C. Na Jadranu nešto blaže – od 1 do 6 °C, a na krajnjem jugu do 10 stupnjeva. Prema večeri očekuje se prestanak oborina i postupno razvedravanje sa zapada.

U četvrtak sunce, ali jutro 'grize'

Iako će sutra prevladavati pretežno sunčano vrijeme, jutro će biti iznimno hladno, osobito u unutrašnjosti. U središnjim i gorskim krajevima temperature će se spuštati i do -14 °C, dok će na istoku biti između -8 i -6 °C.

Najviša dnevna temperatura u kopnenim krajevima uglavnom će ostati ispod ništice, između -5 i -2 °C. Na Jadranu će jutro biti hladno, osobito na sjeveru (do -3 °C), dok će dnevne vrijednosti dosezati 4 do 8 °C.

Zagreb: Maksimir, jedno od omiljenih mjesta za sanjkanje, grudanje ili šetnju po snijegu

Bura će i dalje puhati, ali postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

Zagreb će se smrzavati na -11°C

U Zagrebu će danas biti oblačno, uz povremeno malo snijega i temperaturu oko -2 °C. No prava zima stiže sutra ujutro – očekuje se -11 do -9 °C, uz sunčano vrijeme i slab vjetar. Dnevna temperatura jedva će se popeti do -2 °C. U srijedu u 7 ujutru u zagrebačkom Maksimiru je izmjereno 24 centimetara snijega.