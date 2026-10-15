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POVEĆANJE SIGURNOSTI

U Zagrebu uvode nove kamere za nadzor prometnih prekršaja: Evo o kojim je lokacijama riječ

Piše 24sata,
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U Zagrebu uvode nove kamere za nadzor prometnih prekršaja: Evo o kojim je lokacijama riječ
Foto: Canva/Pixsell
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Grad Zagreb uvodi nove kamere za video-nadzor na 39 lokacija kako bi smanjio prometne prekršaje i povećao sigurnost na ulicama, a sustav počinje s radom od 16. listopada 2026. godine.

Grad Zagreb proširio je sustav video-nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Kamere su postavljene na 39 novih lokacija na kojima su zabilježeni učestali prometni prekršaji, a s radom će započeti od petka, 16. listopada 2026. godine.

Radi se o povećanju broja kamera za više od 20% jer je do sada pod video-nadzorom parkiranja bilo 180 lokacija.

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- Sustav je moderan, u potpunosti digitalan i nadzire ga prometno redarstvo iz središnjeg upravljačkog mjesta. Sustav će bilježiti i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Sve lokacije, pa tako i nove, propisno su označene tablama kojima se upozorava vozače da ulaze u prostor koji je pod video nadzorom - priopćili su iz Grada.

Nove lokacije video-nadzora odabrane su temeljem analize, učestalih prijava građana, stalnih terenskih intervencija i kontinuiranog kršenja propisa, što predstavlja ozbiljan prometni problem. Radi se o sljedećim lokacijama:

  • Savska – Prisavlje
  • Selska – Zagorska
  • Remetska Cesta – Mirogoj (Krematorij)
  • Sortina – Resselova
  • Horvaćanska – Rudeška
  • Dubrava – IV Poljanice
  • Remetinečka – L. Naletelića – Karlovačka
  • Gračanska Cesta – Žičara
  • Draškovićeva – Boškovićeva
  • Grškovićeva – Ribnjak - Degenova
  • Ivane Brlić Mažuranić – Malešnica
  • Podsusedski Trg
  • Ivane Brlić Mažuranić – J. Šižgorića
  • Jarnovićeva – Lhotkina
  • Trg Volovčica – Ivanićgradska
  • Varšavska – Gundulićeva
  • Hrgovići – Jarunska
  • Brestovečka – Zagrebačka
  • Zagrebačka cesta k.b. 42
  • Radnička cesta k.b.50
  • Šoljanova – Špansko
  • Kustošijanska - Ilica
  • Korčulanska – Vukovarska
  • Kranjčevićeva – Adžijina - Nova cesta
  • Amruševa – Petrinjska
  • Bjelovarska – Jelkovečka
  • Ivane Brlić Mažuranić – Oranice
  • Preradovićeva – Berislavićeva
  •  Vlaška – Šoštarića
  • Ilica – Gundulićeva
  • Trg hrvatskih velikana
  • Mlinovi – Okrugljak
  • Sajmišna – Tišinska
  • Ilica – Sv. Preobraženja
  • Gajeva – Teslina
  • Bijenička cesta k.b.14
  • Hrgovići – Horvaćanska
  • Utinjska – Malnarova
  • Marohnićeva – Antolića

Lokacije svih nadzornih kamera objavljene su na ZG geoportalu prostornih podataka na poveznici.

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