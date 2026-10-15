Grad Zagreb uvodi nove kamere za video-nadzor na 39 lokacija kako bi smanjio prometne prekršaje i povećao sigurnost na ulicama, a sustav počinje s radom od 16. listopada 2026. godine.
U Zagrebu uvode nove kamere za nadzor prometnih prekršaja: Evo o kojim je lokacijama riječ
Grad Zagreb proširio je sustav video-nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Kamere su postavljene na 39 novih lokacija na kojima su zabilježeni učestali prometni prekršaji, a s radom će započeti od petka, 16. listopada 2026. godine.
Radi se o povećanju broja kamera za više od 20% jer je do sada pod video-nadzorom parkiranja bilo 180 lokacija.
- Sustav je moderan, u potpunosti digitalan i nadzire ga prometno redarstvo iz središnjeg upravljačkog mjesta. Sustav će bilježiti i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Sve lokacije, pa tako i nove, propisno su označene tablama kojima se upozorava vozače da ulaze u prostor koji je pod video nadzorom - priopćili su iz Grada.
Nove lokacije video-nadzora odabrane su temeljem analize, učestalih prijava građana, stalnih terenskih intervencija i kontinuiranog kršenja propisa, što predstavlja ozbiljan prometni problem. Radi se o sljedećim lokacijama:
- Savska – Prisavlje
- Selska – Zagorska
- Remetska Cesta – Mirogoj (Krematorij)
- Sortina – Resselova
- Horvaćanska – Rudeška
- Dubrava – IV Poljanice
- Remetinečka – L. Naletelića – Karlovačka
- Gračanska Cesta – Žičara
- Draškovićeva – Boškovićeva
- Grškovićeva – Ribnjak - Degenova
- Ivane Brlić Mažuranić – Malešnica
- Podsusedski Trg
- Ivane Brlić Mažuranić – J. Šižgorića
- Jarnovićeva – Lhotkina
- Trg Volovčica – Ivanićgradska
- Varšavska – Gundulićeva
- Hrgovići – Jarunska
- Brestovečka – Zagrebačka
- Zagrebačka cesta k.b. 42
- Radnička cesta k.b.50
- Šoljanova – Špansko
- Kustošijanska - Ilica
- Korčulanska – Vukovarska
- Kranjčevićeva – Adžijina - Nova cesta
- Amruševa – Petrinjska
- Bjelovarska – Jelkovečka
- Ivane Brlić Mažuranić – Oranice
- Preradovićeva – Berislavićeva
- Vlaška – Šoštarića
- Ilica – Gundulićeva
- Trg hrvatskih velikana
- Mlinovi – Okrugljak
- Sajmišna – Tišinska
- Ilica – Sv. Preobraženja
- Gajeva – Teslina
- Bijenička cesta k.b.14
- Hrgovići – Horvaćanska
- Utinjska – Malnarova
- Marohnićeva – Antolića
Lokacije svih nadzornih kamera objavljene su na ZG geoportalu prostornih podataka na poveznici.
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