U Zagrebu uvode nove kamere za nadzor prometnih prekršaja: Evo o kojim je lokacijama riječ

Grad Zagreb proširio je sustav video-nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Kamere su postavljene na 39 novih lokacija na kojima su zabilježeni učestali prometni prekršaji, a s radom će započeti od petka, 16. listopada 2026. godine.

Radi se o povećanju broja kamera za više od 20% jer je do sada pod video-nadzorom parkiranja bilo 180 lokacija.

- Sustav je moderan, u potpunosti digitalan i nadzire ga prometno redarstvo iz središnjeg upravljačkog mjesta. Sustav će bilježiti i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Sve lokacije, pa tako i nove, propisno su označene tablama kojima se upozorava vozače da ulaze u prostor koji je pod video nadzorom - priopćili su iz Grada.

Nove lokacije video-nadzora odabrane su temeljem analize, učestalih prijava građana, stalnih terenskih intervencija i kontinuiranog kršenja propisa, što predstavlja ozbiljan prometni problem. Radi se o sljedećim lokacijama:

Savska – Prisavlje

Selska – Zagorska

Remetska Cesta – Mirogoj (Krematorij)

Sortina – Resselova

Horvaćanska – Rudeška

Dubrava – IV Poljanice

Remetinečka – L. Naletelića – Karlovačka

Gračanska Cesta – Žičara

Draškovićeva – Boškovićeva

Grškovićeva – Ribnjak - Degenova

Ivane Brlić Mažuranić – Malešnica

Podsusedski Trg

Ivane Brlić Mažuranić – J. Šižgorića

Jarnovićeva – Lhotkina

Trg Volovčica – Ivanićgradska

Varšavska – Gundulićeva

Hrgovići – Jarunska

Brestovečka – Zagrebačka

Zagrebačka cesta k.b. 42

Radnička cesta k.b.50

Šoljanova – Špansko

Kustošijanska - Ilica

Korčulanska – Vukovarska

Kranjčevićeva – Adžijina - Nova cesta

Amruševa – Petrinjska

Bjelovarska – Jelkovečka

Ivane Brlić Mažuranić – Oranice

Preradovićeva – Berislavićeva

Vlaška – Šoštarića

Ilica – Gundulićeva

Trg hrvatskih velikana

Mlinovi – Okrugljak

Sajmišna – Tišinska

Ilica – Sv. Preobraženja

Gajeva – Teslina

Bijenička cesta k.b.14

Hrgovići – Horvaćanska

Utinjska – Malnarova

Marohnićeva – Antolića

Lokacije svih nadzornih kamera objavljene su na ZG geoportalu prostornih podataka na poveznici.