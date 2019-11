U Zatonu nam je more vratilo smeće koje smo bacili u njega

Hrvati se vole ponositi nebesko plavim i kristalno čistim Jadranskim morem. No, kao što nam je to pokazao sve veći broj ekoloških incidenata usred turističke sezone, Hrvate ponos očito ne sprječava da u to plavetnilo nemilosrdno upumpavaju tone i tone fekalija.

Svakom akcijom čišćenja podmorja razotkriva se naše licemjerje dok ronioci iz mora izvlače sve od kamionskih guma do radijatora i bojlera.

Nekad, pak, more preduhitri ronioce pa samo van izbaci sve čime ga zagađujemo. Bacite oko na fotografije Pixsellovog fotografa Duška Jaramaza i sve će vam biti jasno. Ovako je danas izgledao Zaton.