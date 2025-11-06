Obavijesti

U zrakoplove Ryanaira od 12. 11. samo s digitalnim kartama

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Zrakoplovna kompanija Ryanair od srijede više neće izdavati papirnate nego samo digitalne karte za ulazak odnosno ukrcaj u zrakoplov, koje će putnici dobiti putem profila/računa u Ryanairovoj aplikaciji

Ryanair kao jedna od vodećih europskih zrakoplovnih kompanija prvobitno je prelazak isključivo na digitalne karte najavio za prve dane studenoga. Potom su objavili da će s time početi 12. studenoga, jer od tada mogu osigurati "besprijekoran prijelaz" na samo digitalne karte zbog manje prometnog razdoblja nakon jake ljetne sezone.

"Kako bi osigurali nesmetan prijelaz na 'stopostotne' digitalne ukrcajne karte za putnike, odlučili smo da to bude od 12. studenog jer je tada tradicionalno nešto mirnije vrijeme za putovanja nakon razdoblja ljetnih odmora. Vjerujemo da će to donijeti brže, pametnije i ekološki prihvatljivije iskustvo putovanja putnicima putem naše aplikacije", poručila je direktorica marketinga Ryanaira Dara Brady.

To znači da putnici Ryanaira na svim letovima ukrcajne karte za zrakoplov od sredine idućega tjedna više neće moći preuzeti, a niti trebati ispisivati/printati u fizičkoj, papirnatoj formi, već će koristiti samo digitalnu kartu koja će biti u njihovoj aplikaciji "myRyanair".

Takav 'potez' je noviji korak u Ryanairovoj digitalnoj transformaciji, nakon što su već uveli nekoliko novosti u svojoj aplikaciji s ciljem poboljšanja iskustva putovanja putnika, od naručivanja hrane i pića na letu preko aplikacije s mobilnog telefona, do ažuriranih informacija o letu u stvarnom vremenu, uključujući i o ukrcaju, izlazima, kašnjenjima i eventualnim drugim poremećajima u prometu.

DIGITALIZACIJA Pariz: Posljednju papirnatu kartu metro je prodao u srijedu
Pariz: Posljednju papirnatu kartu metro je prodao u srijedu

Za putnike koji putuju s tim prijevoznikom to i nisu velike novosti jer i do sada je već, kako kažu iz te kompanije, oko 80 posto od njihovih ukupno više od 206 milijuna putnika (godišnje) koristilo digitalne ukrcajne karte (na mobitelima u aplikaciji), a prelaskom u potpunosti na digitalne karte od 12. studenog slijede druge industrije koje tako prodaju karte za festivale, glazbene i sportske događaje, koncerte, natjecanja i sl.

Porast broja putnika, cijena i dobiti

Početkom studenoga Ryanair je izvijestio o porasti dobiti u drugom kvartalu ove godine za od 20 posto u odnosu na isto razdoblje lani, na 1,72 milijarde eura, dok je za prvih pola godine dobit porasla 42 posto, na 2,54 milijarde eura, zahvaljujući "snažnom uskrsnom prometu", kada su i cijene porasle 13 posto.

Ukupno je ta kompanija u prvoj polovini ove godine prevezla 119 milijuna putnika ili 3 posto više nego u isto vrijeme lani, što joj je novi rekord, dok je prihod po putniku porastao za 9 posto, uz mali rast troškova. Prihodi u prvoj polovini 2025. porasli su za 13 posto u odnosu na lani, dosegnuvši 9,8 milijardi eura, dok su operativni troškovi porasli 4 posto, na 6,9 milijardi eura.

