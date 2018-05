'Ne želi reći gdje je tijelo moje kćeri koju je ubio prije 30 god.'

Britanka Helen McCourt je imala 22 godine kada je nestala. Bilo je to 9. veljače 1988. godine. Izašla je iz autobusa i nestala nekoliko metara od svoje kuće. Njezino tijelo do danas nije pronađeno. Ian Simms, vlasnik lokalnog puba je osuđen za njezino ubojstvo. Osudili su ga ne temelju DNK analize koja se tada u Velikoj Britaniji tek počela koristiti.

Helen je na dan nestanka nazvala majku s posla i rekla joj da će doći malo ranije na čaj kako bi stigla oprati kosu prije izlaska s dečkom. No put joj je presreo Ian. On je bio oženjen i imao je dvoje tada male djece. No Helen je navodno znala da Ian ima ljubavnicu (21) i ogovarala ga je. Dva dana prije ubojstva u pubu se posvađala s jednom ženom što je također razljutilo Iana te ju je izvrijeđao. Kratko nakon što je izašla iz autobusa, jedan je susjed kasnije potvrdio da je čuo glasan krik iz puba.

Policija je kasnije našla u Ianovom automobilu krv ubijene djevojke, kao i njezinu naušnicu. Krvi je bilo i u njegovoj kući. Policija vjeruje da ju je tamo zadavio. Kasnije su Heleninu odjeću i torbicu našli uz obalu rijeke. Ian je tvrdio, a i dalje tvrdi da je nevin i da je netko provalio u njegovu kuću i uzeo njegov automobil te da je taj netko ubio Helen.

Osuđen je na dugogodišnju kaznu zatvora s mogućnošću da ga puste na slobodu nakon što odsluži 16 godina. No budući da nikada nije htio otkriti gdje je tijelo djevojke, u zatvoru je 19 godina.

Marie McCourt (74), majka ubijene djevojke i dalje pokušava saznati gdje leži tijelo. Pokušava progurati zakon kojim bi se zabranilo da se osuđenike koji ne žele reći gdje je mrtvo tijelo osobe koje su ubili nakon nekog vremena pusti na slobodu. Ipak, prema pisanju Mirrora to bi se uskoro moglo dogoditi, odnosno Ian Simms bi uskoro mogao na slobodu. Iana su uz pratnju puštali iz zatvora na dnevnoj bazi, a u lipnju bi ga mogli puštati bez pratnje.

- Već 30 godina zbog njega prolazimo pakao jer ne želi reći gdje je tijelo moje kćeri. Tolike godine se odbija suočiti s onim što je napravio, a sada je sposoban vratiti se u društvo. Pomisao da će plesati i veseliti se na tajnom grobu moje kćeri za koji samo on zna, me razdire - kaže Marie.

Političari su joj obećali da će razmotriti zakon koji je ona predložila kako ljudi poput Iana ne bi mogli biti pušteni na slobodu.