DETALJI DRAME U MUNCHENU

Martin ubio oca, ranio majku i kćer. Raznio kuću pa prijetio da su na Oktoberfestu bombe!

DETALJI DRAME U MUNCHENU

Martin ubio oca, ranio majku i kćer. Raznio kuću pa prijetio da su na Oktoberfestu bombe!
Foto: Roland Freund/DPA

Martin P. (57) je u srijedu ubio oca te ranio svoju majku i kćer. Zapalio je kuću pa ubio sebe. U poštanskom sandučiću ostavio je prijetnju. Tvrdio je da je postavio bombe na svjetski poznatoj manifestaciji

U Münchenu je u srijedu odjeknulo nekoliko eksplozija, čula se i pucnjava te je zatvoren Oktoberfest. Policija je kasnije objavila što se točno dogodilo.

Fire in Munich - large-scale deployment of police and fire department
Foto: Roland Freund/DPA

Kažu da je Martin P. (57) ubio vatrenim oružjem svojeg oca. Ozlijedio je majku (81) i svoju kćer (21). Roditeljsku kuću je bombama digao u zrak te se nakon toga ubio. Vatrogasci su osim kuće u plamenu zatekli i tri vozila koja su gorjela u blizini. Na terenu su bili i pirotehničari.

Bombe zatvorile Oktoberfest!
Bombe zatvorile Oktoberfest!

Budući je Martin P. u poštanskom sandučiću susjede ostavio poruku kako je postavio bombe i na Oktoberfestu, manifestacija je bila zatvorena. Pirotehničari i policija su sedam sati pregledavali područje, no nisu našli nikakva eksplozivna sredstva pa je Oktoberfest nakon toga otvoren.

Oktoberfest opens after bomb threat
Foto: Daniel Karmann/DPA

Bild piše kako je u srijedu na Oktoberfestu bilo posjetitelja, no u manjem broju nego inače. 

Fire in Munich - large-scale deployment of police and fire department
Foto: Roland Freund/DPA

