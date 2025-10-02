Martin ubio oca, ranio majku i kćer. Raznio kuću pa prijetio da su na Oktoberfestu bombe!

U Münchenu je u srijedu odjeknulo nekoliko eksplozija, čula se i pucnjava te je zatvoren Oktoberfest. Policija je kasnije objavila što se točno dogodilo.

Kažu da je Martin P. (57) ubio vatrenim oružjem svojeg oca. Ozlijedio je majku (81) i svoju kćer (21). Roditeljsku kuću je bombama digao u zrak te se nakon toga ubio. Vatrogasci su osim kuće u plamenu zatekli i tri vozila koja su gorjela u blizini. Na terenu su bili i pirotehničari.

Budući je Martin P. u poštanskom sandučiću susjede ostavio poruku kako je postavio bombe i na Oktoberfestu, manifestacija je bila zatvorena. Pirotehničari i policija su sedam sati pregledavali područje, no nisu našli nikakva eksplozivna sredstva pa je Oktoberfest nakon toga otvoren.

Foto: Daniel Karmann/DPA

Bild piše kako je u srijedu na Oktoberfestu bilo posjetitelja, no u manjem broju nego inače.

Foto: Roland Freund/DPA