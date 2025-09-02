Ubojica bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta želi u Rusiju: Razmijenite me

Osumnjičenik uhićen zbog ubojstva bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta Andrija Parubija priznao je zločin u izjavi za medije 2. rujna, nazvavši ga osvetom ukrajinskim vlastima, piše Kyiv Independent.

Pokretanje videa... 01:11 Ubojica priznao ubojstvo bivšeg predsjednika Vrhovne Rade, Andrija Parubija | Video: Telegram

Parubij, 54-godišnji dugogodišnji političar i istaknuta figura EuroMaidan revolucije, ubijen je hicem iz vatrenog oružja u Lavovu 30. kolovoza. Napadač je bio prerušen u dostavljača. Ukrajinske vlasti su 1. rujna izvijestile da je 52-godišnji osumnjičenik iz Lavova, čije ime nije objavljeno, uhićen u susjednoj Hmeljničkoj oblasti, naglasivši da je zločin pažljivo isplaniran i da je moguće povezan s ruskim obavještajnim službama.

- Priznajem, ja sam ga ubio. Želim zatražiti da me razmijene za (ukrajinske) ratne zarobljenike kako bih mogao otići i pronaći tijelo svog sina - rekao je muškarac novinarima iz ćelije. Prema pisanju Radija Slobodna Europa/Radio Liberty, muškarac je uspostavio kontakt s Rusijom dok je pokušavao pronaći informacije o statusu svog sina, ukrajinskog vojnika koji je nestao u blizini Bahmuta 2023. godine. Ruski kontakti su mu navodno tada javili da mu je sin poginuo.

Pozivajući se na svoje izvore, televizija Kanal 5 izvijestila je da su ruske obavještajne službe navodno "ucjenjivale" osumnjičenika informacijama o mjestu gdje se nalazi tijelo njegovog sina.

Muškarac je u izjavi novinarima opovrgnuo tvrdnje da su ga ruske obavještajne službe ucjenjivale ili da je izravno surađivao s njima. Na pitanje zašto je ubio upravo Parubija, odgovorio je da je političar "bio u blizini."

Porošenko

- Da sam živio u Vinici, bio bi to Petja - rekao je, moguće aludirajući na bivšeg predsjednika Petra Porošenka. Sud u Lavovu odredio je osumnjičeniku istražni pritvor u trajanju od 60 dana bez prava na jamčevinu, dok istraga još traje.