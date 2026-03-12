Ubojica iz Gospića ide u pritvor

Gospićanin Robert M. (47) osumnjičen je za dvostruko teško ubojstvo. Sumnjiči se da je u utorak oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnjakinju i 98-godišnjakinju, bliske osobe koje su na mjestu događaja preminule.

O cijelom slučaju jutros se oglasio i DORH.

- Iz rezultata provedenih dokaznih radnji i izvida osnovano se sumnja da je 47-godišnji osumnjičenik dana 10. ožujka 2026. oko 05,00 sati na području Gospića, u dvorištu obiteljske kuće hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju žrtvu, a u obiteljskoj kući usmrtio hladnim oružjem 98-godišnju žrtvu, koje su zbog zadobivenih ozljeda preminule na mjestu događaja. Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik kaznena djela počinio na štetu bliskih i ranjivih osoba - naveli su.

Sudac istrage sa Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog DORH i osumnjičeniku odredio istražni zatvor.

- Određen mu je zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke, opasnosti od ponavljanja kaznenog djela kao i radi neometanog odvijanja postupka za kaznena djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške - priopćili su iz DORH-a.

Ubojica iz Gospića je imao i incident tijekom transporta u srijedu. Naime, napao je četiri interventna policajca. Jednom su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policajci su nakon napada ipak stigli u Karlovac zajedno s ubojicom, koji se nalazi na odjelu psihijatrije Karlovačke bolnice.