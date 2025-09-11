Obavijesti

DETALJI UBOJSTVA

Napadač je na Kirka ispalio jedan hitac i dao se u bijeg. Policija je oružje našla u šumi...

Piše 24sata, HINA,
Foto: JIM URQUHART/REUTERS, Photo: Kevin/REUTERS, Canva

Nakon ubojstva Kirka, Trump je u izvanrednom obraćanju naciji rekao da je ''radikalni'' narativ ljevice odgovoran za nasilje u SAD-u.

Policija i američki savezni agenti u četvrtak su potvrdili da su pronašli pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu na utjecajnog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka tijekom njegovog nastupa na sveučilištu u državi Utah, no ubojica je i dalje u bijegu i za njim traje potjera.

Kirk je bio osnivač i čelnik organizacije Turning Point USA (TPUSA), političke neprofitne inicijative koja promovira konzervativne ideje među mladima u srednjim školama i na fakultetima diljem Sjedinjenih Američkih Država. Taj 31-godišnjak je bio poznati podcast radijski komentator i bliski saveznik predsjednika Donalda Trumpa.

Mnogi mu pripisuju zasluge za priklanjanje mlađih glasača Republikanskoj stranci.

Ubijen je u srijedu jednim metkom u vrat ispred gomile od 3000 studenata na sveučilištu Utah Valley u Oremu, oko 65 km južno od Salt Lake Cityja. Guverner Ute Spencer Cox je to ubojstvo nazvao političkim atentatom.

Policija je objavila je da je napadač, odjeven u tamnu odjeću, stigao na sveučilište nekoliko minuta prije Kirkovog nastupa i na sigurnosnoj kameri se vidi da se penje stepenicama koje vode na krov. Ispalio je samo jedan hitac s obližnjeg krova u "ciljanom napadu", objavio je FBI. 

Savezni istražni ured (FBI) je otvorio digitalnu liniju za dojave građana. FBI je u srijedu priveo, ispitao i potom pustio dvoje ljudi koji su pušteni jer se ne smatraju osumnjičenicima.

Napadač je nakon atentata skočio s krova i pobjegao u obližnju četvrt, rekao je agent FBI-a Robert Bohls. Istražitelji su u obližnjem šumovitom području pronašli "snažnu pušku s repetirajućim zatvaračem" te su je, u potrazi za tragovima, pregledali zbog mogućih otisaka.

Čini se da je napadač mlade, studentske dobi i da se "dobro uklapa" u studentsku populaciju.

Reakcije na ubojstvo

Njegovo ubojstvo izazvalo je snažne osude ne samo demokrata i republikanaca već i stranih vlada.

Guverner Cox je rekao da je dolazak Kirka na sveučilište dio tradicije održavanja političkih debata, na čemu su Sjedinjene Države utemeljene i što predstavlja "naša najtemeljnija ustavna prava".

"Kada netko oduzme život osobi zbog njezinih ideja ili ideala, tada je ugrožen sam ustavni temelj", rekao je Cox.

Potpredsjednik JD Vance je otkazao put u New York, na obilježavanje terorističkih napada Al Kaide 11. rujna 2001., te se uputio u Utu kako bi posjetio Kirkovu obitelj, suprugu i dvoje male djece, trogodišnju kćer i sina rođenog prošle godine.

Njegova supruga Erike Kirk (36) je samo nekoliko sati prije atentata podijelila na društvenoj mreži objavu, citirajući Psalm utjehe 46:1 koji glasi: "Bog nam je utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji".

Kirk je počeo svoju karijeru u politici kao tinejdžer. Tek nešto više od desetljeća kasnije, neki od prijatelja koje je stekao zagovarajući konzervativne ideje sada su na visokim pozicijama u američkoj vladi i medijima. Kirk je bio poznat po tome što se nije ustezao raspravljati o "vrućim temama" u američkom društvu, uključujući, rasno pitanje, rod, ilegalnu imigraciju ili regulaciju posjedovanja oružja.

Sam Trump je do sada preživio dva pokušaja atentata, u srpnju 2024. i potom dva mjeseca kasnije.

"Ovo je mračan trenutak za Ameriku. Svi Amerikanci i mediji trebali bi se suočiti s činjenicom da su nasilje i ubojstvo tragična posljedica demonizacije onih s kojima se ne slažete. Godinama su oni na radikalnoj ljevici uspoređivali divne Amerikance poput Charlieja s nacistima i najgorim masovnim ubojicama i kriminalcima na svijetu. Ovakva retorika je direktno odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i mora odmah prestati'', rekao je Trump u govoru objavljenom na X-u.

Upozorio je da će vlasti pronaći pojedince koji su pridonijeli ovom zločinu i drugom političkom nasilju, nabrojavši seriju nasilnih incidenata koji su se dogodili od atentata na njega u Pennsylvaniji.

Ovdje pratite sve oko ubojstva Kirka iz minute u minutu

