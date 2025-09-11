Netanyahu: 'Kirk je ubijen jer je govorio istinu i branio slobodu'; Trumpov sin: 'Brate, volim te'

U čast Charlieju Kirku, ubijenom u atentatu dok je držao govor na Sveučilištu u Utahu, američki predsjednik Donald Trump naložio je spuštanje zastava na pola koplja diljem SAD-a do nedjelje navečer, a reakcije na ubojstvo i izrazi sućuti stižu od brojnih političkih lidera.

"U čast Charlieja Kirka, istinski velikog američkog patriota, naređujem da se sve američke zastave diljem Sjedinjenih Država spuste na pola koplja do nedjelje navečer u 18 sati", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži 'Truth Social'.

Ubojstvo mladog Kirka (31), konzervativnog influencera i Trumpovog saveznika, posebno angažiranog prošle godine u njegovoj kampanji povratka u Bijelu kuću, izazvalo je reakcije brojnih američkih, ali i svjetskih političara i dužnosnika.

"Smrt mog najdražeg prijatelja i suborca ​​za Krista i za Ameriku Charlieja Kirka duboka je tragedija. Ovo je tragedija za njegovu voljenu obitelj, ali nemojte se zavaravati - ovo je tragedija i za Ameriku, bez obzira na vašu politiku. Zamjena politike razuma i uvjeravanja - Charliejevog životnog djela - za lažnu politiku nasilja i ubojstva znači zamjenu same Amerike", istaknula je američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins.

Oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanyahu. "Charlie Kirk ubijen je jer je govorio istinu i branio slobodu. Lavljeg srca, prijatelj Izraela, borio se protiv laži i čvrsto stajao za judeokršćansku civilizaciju. Razgovarao sam s njim prije samo dva tjedna i pozvao ga u Izrael. Nažalost, taj posjet se neće dogoditi. Izgubili smo nevjerojatno ljudsko biće. Njegov bezgranični ponos u Americi i njegova hrabra vjera u slobodu govora ostavit će trajan trag", poručio je.

"Duboko potresena" je, istaknula je, i britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper. "Političko nasilje nema mjesta u našim društvima. Naše misli i sućut su s njegovom obitelji", objavila je.

I Trumpov sin Donald Trump Jr. oprostio se od Kirka. "Volim te, brate. Dao si toliko ljudi hrabrosti da progovore i nikada nećemo biti ušutkani."

Predsjednik Republikanskog nacionalnog odbora Joe Gruters naveo je kako je Kirk bio je otac, suprug i predani domoljub koji je "proveo život braneći konzervativne vrijednosti i inspirirajući mlade Amerikance".

"Naša srca su slomljena zbog njegove supruge, djece, voljenih i bezbrojnih pristaša diljem zemlje. Strašno nasilje na Sveučilištu Utah Valley koje je odnijelo život Charlieja Kirka je krajnje užasno", poručio je te pozvao na ujedinjenje republikanaca i demokrata u osudi "ove brutalnosti kojoj nema mjesta u Americi".

Američki senator Mike Lee, republikanac iz Utaha, ubojstvo je ocijenio kao "kukavički čin nasilja, napad na zagovornike slobode poput Charlieja, studente koji su se okupili na građanskoj debati i sve Amerikance koji mirno nastoje spasiti našu naciju". Naglasio je kako "teroristi neće pobijediti. Charlie hoće."

