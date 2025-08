Ubojici iz Bereka brak se raspao zbog obiteljskog nasilja: Bivšu suprugu je tukao pola godine

Mirko Hranić (45) u istražnom je zatvoru zbog ubojstva Daniela J. (20), pokušaja ubojstva svoje bivše supruge, tri prijetnje, posjedovanje ilegalnog oružja i razbojništva. On je u petak navečer, oko 22 sata i 37 minuta, u mjestu Berek kraj Bjelovara, ubio svog prijatelja i novog partnera svoje bivše supruge. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru objavio je detalje, a terete ga za ubojstvo, pokušaj ubojstva, tri prijetnje, nasilje u obitelji i neovlašteno posjedovanje automatske puške, okvira za automatsku pušku i puščano streljivo.

Hranić je devet godina bio u braku sa 17 godina mlađom suprugom, no njihov brak se raspao zbog obiteljskog nasilja.

- Okrivljenika se tereti i da je u vremenu od siječnja 2025. do 20. srpnja 2025., u mjestu pored Garešnice, svoju suprugu, hrvatsku državljanku, omalovažavao govoreći joj pogrdne riječi, fizički je zlostavljao i govorio joj da će je ubiti - javlja ŽDO.

Nedavno je odselio iz kuće koja je u vlasništvu bivše supruge i njenih roditelja. No bio je ljubomoran na suprugu i njenog novog partnera (20). Tog petka, 1. kolovoza, već im je prijetio što su prijavili policiji, koja je došla do njegove adrese i pretresla mu kuću. Nisu pronašli nikakvo oružje. Nekoliko sati nakon toga, vidio je fotografiju bivše i novog partnera, sjeo u automobil i snimio se kako juri dog govori 'game over'.

Upao je u kuću u Bereku, fizički napao i prijetio ubojstvom, a nakon što je supruga uspjela pobjeći iz kuće, izrešetao je nesretnog mladića kalašnjikovom. Nesretna žena je pobjegla kod susjeda Zvonimira H. (33), koji se ubrzo našao oči u oči s ubojicom.

- Po opisanom događaju naoružani okrivljenik se uputio do susjedne kuće tražeći suprugu, pa kada mu je vlasnik kuće, rekao da izađe iz njegovog dvorišta, prijetio mu ubojstvom i otišao u susjedno dvorište odakle je iz vatrenog oružja prema njemu ispalio hitac, koji ga samo slučajem nije pogodio. Okrivljenik je istom prilikom, prijeteći oružjem, od žrtve tražio predaju mobitela, što je ovaj, uplašivši se za svoj život i učinio - stoji u priopćenju.

Hranić je pobjegao, odbacio oružje i skrivao se od ATJ Lučko do otprilike tri sata u noći, kad je uhićen. Na ispitivanju se branio šutnjom, a sudac je odredio da ide u istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Hranić je otprije poznat policiji, ali ne po nasilju, već ima podeblji dosje zbog krađa.