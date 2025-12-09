Ubojicu iz Međimurja izručili su Hrvatskoj: Ubio je trudnicu

Josipa Oršuša, 40-godišnjeg ubojicu iz Sitnica, slovenska je policija izručila točno u deset sati hrvatskoj policiji na GP-u Petišovci-Mursko Središće, javlja HRT.

Sutkinja istrage već je zatražila njegovo pritvaranje i on je direktno odvezen u varaždinski zatvor. Dobio je odvjetnika po službenoj dužnosti, a na izručenje se nije žalio.

Oršuš je u četvrtak navečer međimurskom naselju Sitnice iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok je njegova partnerica (29) u bolnici s teškim ozljedama.

- Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa, rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene.

Oršuš je nakon zločina pobjegao u Sloveniju gdje se skrivao do subote popodne kad je zahvaljujući dojavi građana lociran i uhićen kod Donje Bistrice nedaleko Murske Sobote.

Josip Oršuš dobro je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora.