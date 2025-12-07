Obavijesti

POKOLJ U MEĐIMURJU

Oršuš dobio istražni zatvor. Evo kada bi trebao u Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
Oršuš dobio istražni zatvor. Evo kada bi trebao u Hrvatsku
Foto: MUP

Oršuš bi trebao tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti izručen Hrvatskoj jer prema europskom uhidbenom nalogu Slovenija ima 48 sati da izruči Oršuša.

Na temelju europskog uhidbenog naloga (ENPP) policijski službenici Policijske uprave Murska Sobota u 17 sati priveli su 40-godišnjeg osumnjičenika za počinjenje kaznenog djela na području Republike Hrvatske istražnom sucu Okružnog suda u Murskoj Soboti, piše HRT

Istražni sudac odredio je istražni zatvor 40-godišnjem Josipu Oršušu. O postupku izručenja osumnjičenika hrvatskim vlastima odlučivat će istražni sudac okružnog suda.

Oršuš bi trebao tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti izručen Hrvatskoj jer prema europskom uhidbenom nalogu Slovenija ima 48 sati da izruči Oršuša.

MONSTRUM JE UHIĆEN Supruga ubojice iz Međimurja izvan je životne opasnosti! Nju je ranio, a sestru joj je ubio...
Supruga ubojice iz Međimurja izvan je životne opasnosti! Nju je ranio, a sestru joj je ubio...

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 40-godišnjeg Josipa Oršuša, kojeg je slovenska policija jučer poslijepodne uhitila u mjestu Bistrica, gdje je bio u bijegu.

Podsjećamo, u međimurskom naselju Sitnice u četvrtak se dogodilo ubojstvo i pokušaj ubojstva kada je Josip Oršuš (40) iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok je njegova partnerica (29) u bolnici s teškim ozljedama.

