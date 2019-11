Ubojicu iz Senja osudili na 40 godina, morat će i na liječenje

Ivan Tomljanović (57), u petak je nepravomoćno osuđen za teško ubojstvo Tomislava Lopca (25 godina) te pokušaj teškog ubojstva Tina Rončevića (28) (15 godina) i Josipa Mesića (29) (10 godina).

Dobio je objedinjenu jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.

Također mu je određena obavezna mjera liječenja od alkohola te mu je trajno oduzeto oružje zaplijenjeno tijekom istrage. Dužan je platiti i sudske troškove od preko sto tisuća kuna.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao olakotna okolnost navedena je ranija neosuđivanost, činjenica da se protiv njega ne vode drugi postupci i da je otac malodobnog djeteta, no to se zbog težine djela nije moglo uzeti u obzir. Kao otegotna okolnost, među ostalim, u obzir su uzeli preživljeni strah gostiju disco kluba kao i upornost te način na koje je izvršeno kazneno djelo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Tomljanović uoči dolaska na izricanje presude

Podsjetimo, do stravičnog krvoprolića došlo je sredinom rujna 2017.godine u ranim jutarnjim satima u disco klubu "Konoba" u Senju. Alkoholizirani ubojica, koji je pio cijelo popodne i večer, tijekom večeri našao se uvrijeđenim nakon što su ga mladići u discu optuživali da se nabacuje mladim djevojkama te ga tjerali van. Tomljanović se tada obraća pokojnom redaru Lopcu za pomoć, no on ga moli da napusti klub. Jedan od mladića pri tom ga udara nogom u stražnjicu, pri čemu ovaj pada na pod, a gosti mu se na to smiju.

Osramoćen i ponižen, strastveni lovac otišao je kući pa ravno iz sefa u ormaru spavaće sobe uzima revolver Smith&Wesson i pištolj HS s većom količinom streljiva te se tako naoružan, nakon 20-tak minuta ponovo vraća u 'Konobu'.

Na samom ulasku u klub otvora paljbu te prvim hicem puca Mesiću u prsa, no on, tako ranjen, uspijeva pobjeći iz disko kluba. Tomljanović nastavlja pucati prema Tomislavu Lopcu, koji uslijed ispaljenih hitaca pada na pod pa unatoč tome što ga Lopac moli za milost, ubojica u njega ispaljuje još metaka od kojih jedan u glavu uz riječi: 'Što se sad ne smiješ, ajd' me sad istjeraj van'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Tomljanović se tada nastavlja kretati po prostoriji s oružjem tražeći pogledom one koji su mu se smijali i tjerali ga ponavljajući: 'Tko će mi se smijati, tko će mi se rugati?'.

Tada je uočio i Tina Rončevića (27) kako se pomiče prema izlazu pa je njemu ispalio metak u bedro, a drugi u desni kuk te je on pao na samom izlazu iz kluba. Ali Tomljanović nije prestao pucati, stao je iznad ranjenog Rončevića pa mu ispalio hitac u glavu.

Tej tada Tomljanović je izašao iz kluba, ali ga je ubrzo nakon toga zaštitar obližnjeg hotela savladao do dolaska policije. Kada ga je pitao zašto je pucao u dečke, ovaj mu je odgovorio 'ja sam svoje napravio i neće me nitko više zaj**avati'.

Lopac je preminuo na mjestu od ozljeda, Mesić je zadobio otvorenu ranu prsnog koša, a Rončević, također pogođen s tri hica, teško je ozlijeđen. Njihovi životi spašeni su samo zahvaljujući samo hitnoj medicinskoj intervenciji, a posljedice ozljeda trpe i dan danas.