Podigli novu optužnicu za ubojstvo Danke Ilić: Evo za što sve terete dvojicu osumnjičenih

Više javno tužiteljstvo u Zajačaru ponovno je podnijelo optužnicu protiv Dejana Dragijećiva (5) i Srđana Jankovića (50), dvojice osumnjičenih za teško ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju, prenosi Telegraf.rs.

Viši sud je prethodnu optužnicu vratio nadopunu zbog boljeg razjašnjavanja stanja stvari. Tužiteljstvo je stoga u zakonskom roku prikupilo dodatne informacije.

Optužnica tereti Dragijevića i Jankovića za teško ubojstvo djeteta. Sumnjiči ih se da su 26. ožujka 2024. službenim automobilom udarili djevojčicu. Umjesto da su joj pružili pomoć, unijeli su je u auto, a zatim i ubili.

Foto: Privatni album/

Prema optužnici oni su tijelo bacili na deponij, a kasnije premjestili na nepoznatu lokaciju.

Optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenog. Njega terete za pomaganje u zločinu i kazneno djelo ne prijavljivanja zločina.