Našli oproštajno pismo: Ubio ih je, a onda se upucao i objesio...

Susjedi su i dalje šokirani tragedijom koja je pogodila Sukošan. U nedjelju ujutro je Čedomir K. (61) prvo ubio svoju sestru (64), njezinog sina (37) i zatim njezinu svekrvu (81) hladnim oružjem.

- Utvrđeno je da je muškarac (61) godinu u nedjelju oko 7 sati došao u Sukošan do obiteljske kuće gdje je sačekao da članovi obitelji otvore ulazna vrata nakon čega je 37-godišnjaku, 64-godišnjakinji i 81-godišnjakinji tupim predmetom nanio višestruke ozljede i usmrtio ih na licu mjesta - rekla je za 24sata Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.

Iako policija još službeno nije rekla o kakvom se oružju radi, susjedi nagađaju da se radi o čekiću i sjekiri.

- S obzirom da se u Općoj bolnici Zadar provodi obdukcija, sačekat ćemo rezultate i nakon toga objaviti o kakvom se oružju radilo - kazala je glasnogovornica.

Dodala je kako se nakon ubojstva muškarac mopedom udaljio u polje iznad Sukošana.

Zadar: Policija o novim detaljima trostrukog ubojstva i samoubojstva u Sukošanima Reporterka: Rozeta Bogeljić Objavljuje 24sata Video u Ponedjeljak, 7. siječnja 2019.

- Tamo je počinio kombinirano samoubojstvo vatrenim oružjem, koje je ilegalno posjedovao, i vješanjem - kazala je glasnogovornica.

Neslužbeno saznajemo da je muškarac imao pušku. Zavezao je konop oko vrata i tada se upucao kako bi bio siguran da će uspjeti u svom naumu.

Također, saznaje se da je muškarac kod mjesta samoubojstva ostavio i oproštajno pismo. No, policija ne otkriva što u njemu piše.

- Očevid i istraga još traje pa ćemo sva nova saznanja imati nakon što se obave sve radnje - kazala je Ivana Grbin, glasnogovornica zadarske policije.

- Bili su dragi i pristojni prema drugim ljudima, ali su se međusobno svađali i vrijeđali - rekli su nam.

'Isključio joj je struju, pa smo pokrenuli tužbu'

Sve je kulminirao nakon što je u kući nestalo struje.

- To je obiteljska drama koja se događa često u svijetu, a prerasla je u tragediju koja se nije trebala dogoditi. Žena je dobila tu kuću u kojoj su živjeli, a prošle godine je to eskaliralo i pokušao ju je istjerati iz te kuće, makar je to bila jedina nekretnina koju ima. Isključio joj je čak i struju. Pokrenuli smo tužbu na to - rekao je odvjetnik ubijene žene u Sukošanu.

- Na Badnjak sam predao kaznenu prijavu, ne mogu govoriti točno o čemu, ali je to bila kap koja je prelila čašu da ljudi ni za blagdane ne mogu preći preko nekih stvari - rekao je i dodao je da je situacija bila jako tužna i nehumana, a žali što nije uspio pomoći pokojnim Sukošancima.

Ubio troje, popio kavu pa ubio i sebe

Podsjetimo, nakon što je ubio troje ljudi, Čedomir je otišao u obližnji lokal u kojem pije kavu. Par sati kasnije nazvao je susjedu i prijateljicu te joj rekao što je napravio.

- Ubio sam ih, zovi policiju, napravio sam sranje - rekao joj je, nakon čega se udaljio u smjeru polja Brižine gdje se objesio. Susjeda je nazvala policiju, a službenici su i dalje ispred kuće.

Susjedi ne žele prići ni blizu kuće u kojoj je njihov susjed ubio troje ljudi. Tvrde kako nije moguće da je takvo što bilo u afektu, već smatraju da su ubojstva isplanirana.

Tijekom dana su susjedi izjavili da su, kako su čuli, tijela ubijenih potpuno neprepoznatljiva.

Obiteljski odvjetnik rekao je da je ubijena žena imala puno pravo živjeti u tom djelu kuće koji joj je pripao nasljedstvom. No, tvrdi da je to sud trebao odrediti, i to uskoro.

Obitelj je na sudu bila od sredine lipnja zbog imovinsko-pravnih odnosa. Istaknuo je i da je ubijena žena kojoj je pripao dio kuće bila vrlo draga i ljubazna te da se nikada nije žalila na situaciju u kojoj je živjela, iako joj je brat isključio struju.