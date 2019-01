'Ubojica mi je rekao da je baš hladno danas, držao je vrećicu'

Sreo sam ga u vrtu susjedne kuće oko 8.30 sati, sat i pol nakon trostrukog ubojstva. Pozdravio sam ga i on mi je uzvratio pozdrav. Dodao je da je ledeno danas, a ja sam komentirao da je jučer bilo i ledenije. Imao je najlonsku vrećicu u ruci i treskao je njome. Vjerujem da je u njoj bio konop kojim se kasnije objesio.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203113 / Detalji pokolja u Sukašanu: Čedomir (63) je obitelj zatukao čekićem, a nakon masakra rekao je susjedi 'Zovi policiju, ubio sam ih']

Svjedoči nam Zdravko Brkić (73), Sukošanac. Ono što tad nije znao je da je Čedomir Keran (61) neposredno prije toga ubio sestru Zvjezdanu Obrovac (64), njezina sina, a svojeg nećaka Darka Obrovca (37), te staricu od 81 godine, sestrinu svekrvu Anu Benković. Sačekao je da otvore vrata stare kuće te ih zatukao tupim predmetom nanijevši im time višestruke teške ozljede od kojih su umrli.

O kojem je predmetu riječ policija nije htjela reći dok ne stignu nalazi obdukcije, ali se pretpostavlja da je riječ o sjekiri ili čekiću. Potom je otišao na kavu, a nekoliko sati kasnije nazvao je susjedu da joj kaže što je učinio.

Mopedom se odvezao u svoje polje udaljeno nekoliko kilometara te počinio kombinirano samoubojstvo, omotavši konopac oko vrata i ustrijelivši se puškom koju je nezakonito posjedovao. Ostavio je i oproštajno pismo koje je još predmet kriminalističke obrade pa se sadržaj taji.

Tek četvrti zvao policiju

- Ubio sam ih, zovi policiju, napravio sam sranje - navodno je rekao.

- Nitko nije htio ući u kuću do dolaska policije. On je nazvao susjedu rekavši joj što je učinio, a ona je zvala svojega sina, jer je bila na putu. Ni sin se nije mogao s time nositi pa je policiju pozvao tek četvrti čovjek. Tad su došli policajci, vatrogasci i Hitna pomoć. Vjerujem da je ubojstvo isplanirao, da nije bilo afekta. On se dosad ponašao kao apsolutno normalan čovjek. Trenirao sam ga u nogometu dok je još bio pionir i baš ništa nije upućivalo na ovo. Ni nakon što sam ga sreo nakon trostrukog ubojstva članova familije nisam osjetio baš ništa neobično s njim. Otišao je na kavu, kao što to čini svakog jutra. Do lani je bio zaposlen u jednoj tvrtki, a nakon problema s kukovima otišao je u prijevremenu mirovinu te se pomalo bavio poljoprivredom. Bio je vješt i s rukama. I sestra mu je bila fina, uvijek bi pozdravila, a njezin sin je pomorac, uskoro je trebao isploviti na brod. Iz kuće se znala čuti svađa, vrijeđali su se, mislim da je bilo i prijetnji, no prema drugima su bili uljudni.

Svađali se oko računa?

Sestra se prije 18 godina doselila u kuću njihova oca, a Čedo je sagradio novu preko puta stare, u kojoj je živio. Sudili su se oko toga, a stara kuća je bila bez struje posljednja tri mjeseca. Mislim da sestra nije plaćala struju, a da su računi dolazili bratu. Glasno su se prepirali zbog toga - rekao nam je susjed i prijatelj obitelji Zdravko Brkić. Mlađi nećak ubojice, nasreću, nije bio u kući u vrijeme masakra, a navodno je spavao kod djevojke.

Općina Sukošan namjerava proglasiti Dan žalosti zbog tragedije kakva se ne pamti stotinu godina.