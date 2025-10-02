Učenici škole kod Varaždina u bojkotu nastave: 'Majka i kćer prijete svima, djecu je strah!'

Učenici dvaju četvrtih razreda Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama od četvrtka do daljnjega neće pohađati nastavu. Razlog za bojkot nastave, kako je otkrila ravnateljica Goranka Štefanić, dugotrajno je narušavanje sigurnosti i dobrobiti djece.

Problem traje već tri godine. Naime, probleme roditeljima učenika i njihovoj djeci stvara jedna majka i njezina kći. Radi se o prijetnjama učiteljici, ravnateljici i drugim roditeljima, uključujući prijetnje policijom i inspekcijama. Osim toga, podnijet je niz prijava protiv učiteljice i škole, koje su sve redom odbačene. Kod djece se stvara atmosfera straha, smatraju roditelji.

Problemi počeli prije tri godine

Predstavnica roditelja učenika četvrtog razreda Barbara Novak Krainc navodi da su im podršku pružili i učenici drugog razrednog odjela.

- Problemi su počeli kada je prije tri godine ta majka optužila učiteljicu za fizički napad na dijete, koje je tada prebačeno u tadašnji 1.b, dok je strani jezik nastavilo pohađati u razredu koji vodi ista učiteljica. Roditelji su već tada izrazili bojazan da bi situacija mogla eskalirati, što se i dogodilo - stoji u pismu.

Razred je bio podvrgnut nizu inspekcija, kontrola i provjera kako bi se dokazalo da učiteljica radi svoj posao u skladu s propisima, a svi roditelji tog četvrtog razreda svjedoče o dobroj suradnji s učiteljicom s kojom se djeca osjećaju sigurno.

Eskalirala situacija

Situacija je navodno eskalirala prije dva tjedna kada je, nakon što su djeca prijavila korištenje nedopuštenih pomagala na ispitu, djevojčica pobjegla iz škole, a majka optužila učiteljicu da je djevojčicu povlačila za kosu i vikala na nju, iako su djeca svjedočila da se ništa slično nije dogodilo.

- O svim problemima smo kontaktirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agenciju za odgoj i obrazovanje, pravobraniteljicu za djecu RH i Centar za socijalnu skrb – Područni ured Novi Marof - navodi se u pismu.

Ravnateljica škole Goranka Štefanić potvrdila je da roditelji danas nisu poslali djecu na nastavu i ponovila kako se radi o slučaju iz 2023. godine u koji su uključene sve institucije, od policije, Centra, Agencije do ministarstva.

- Moramo vidjeti na koji način riješiti tu situaciju da bude na dobrobit sve djece - rekla je Štefanić za Hinu.

Zahtjevi roditelja

Roditelji traže hitnu i koordiniranu reakciju svih nadležnih institucija, zaštitu prava i sigurnosti djece i zaposlenika škole, provjeru dosadašnjeg postupanja škole i stručnih službi i poduzimanje mjera prema roditelju čije ponašanje kontinuirano ugrožava rad škole, zaposlenike i djecu. Ako se u razumnom roku ne poduzmu učinkovite mjere, roditelji učenika 4.b razreda najavljuju organiziranje prosvjeda i daljnje obraćanje javnosti.