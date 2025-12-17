Obavijesti

VUKOVARCI ČUVAJU TRADICIJU PLUS+

Učenici u školi napravili pravu svinjokolju, za svoje kobasice dobivaju i zlatne medalje

Piše Ana Dasović,
Učenici u školi napravili pravu svinjokolju, za svoje kobasice dobivaju i zlatne medalje
Učenici Srednje strukovne škole ‘Marko Babić’ imaju poseban školski projekt. ‘Napravili smo 40 kg kobasica, a osvajamo i medalje,’ kaže nastavnik Damir Mikulić

Sve je manje obitelji koje početkom zime organiziraju svinjokolju, tradiciju koja je jedan od zaštitnih znakova Slavonije. Ove je godine cijelu situaciju pogoršala afrička svinjska kuga, zbog koje su mnogi ostali bez cijelog uzgoja.

