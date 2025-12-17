Učenici Srednje strukovne škole ‘Marko Babić’ imaju poseban školski projekt. ‘Napravili smo 40 kg kobasica, a osvajamo i medalje,’ kaže nastavnik Damir Mikulić
VUKOVARCI ČUVAJU TRADICIJU PLUS+
Učenici u školi napravili pravu svinjokolju, za svoje kobasice dobivaju i zlatne medalje
Sve je manje obitelji koje početkom zime organiziraju svinjokolju, tradiciju koja je jedan od zaštitnih znakova Slavonije. Ove je godine cijelu situaciju pogoršala afrička svinjska kuga, zbog koje su mnogi ostali bez cijelog uzgoja.
