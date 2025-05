Učitelji iz regije u Vodicama, oni iz Srbije nam kažu: Ignorira nas vlast, veće plaće imaju u C. Gori

Mir, to je ono što učiteljima treba u učionicama. Treba nam da nas se pusti da radimo svoj posao s djecom. Problemi u obrazovnom sustavu u Sloveniji isti su kao i u Hrvatskoj. Nepovjerenje i nezadovoljstvo je veliko, no najveći je problem što nas se neprestano opterećuje novim i novim reformama, programima, planovima koji se samo smjenjuju, bez prave analize. Naravno da se to loše odražava i na naš rad i na to kako nas vide roditelji, kazala je je slovenska obrazovna stručnjakinja dr. Goga Novak na početku 4. Međunarodne konferencije za učitelje, obrazovne stručnjake i znanstvenike koji se bave primarnim obrazovanjem prošli tjedan u Vodicama.

Konferencija u organizaciji Hrvatske zajednice osnovnih škola okupila je više od 250 učiteljica, ravnateljica i ravnatelja, te obrazovnih stručnjaka iz cijele regije. O problemima u Srbiji u kojoj su uz studente ponajviše stali prosvjetari, u velikoj građanskoj pobuni zbog tragedije u Novom Sadu prije točno šest mjeseci, govorila nam je Suzana Mijušković, predsjednica Saveza učitelja Srbije.

Foto: hzoš



Suzana Mijušković (prva zdesna) i njezine kolegice i kolege učitelji iz Srbije

Tražimo status službene osobe, ali nas ignoriraju

Iako je ova školska godina mnogima prošla u blokadama nastave, ogromnim pritiscima vlasti koji su kulminirali prestankom isplata plaća, ona ističe kako učitelji i nastavnici u Srbiji i dalje rade sve da osiguraju učenicima kvalitetno obrazovanje.

- Nimalo se ne razlikujemo po izazovima iz učionice, od suradnje s roditeljima, ministarstvima, agencijama. Razlika je samo u financijama. U mojih 30 godina staža, s najvećim napredovanjem, plaća mi je malo ispod 1000 eura. Kolegicama i kolegama bez napredovanja i s manje staža, plaće jedva dostižu 700-800 eura. To je tužno, s obzirom na to da jednako ulažemo sebe, svoje znanje, svoje vrijeme, u taj posao. I uz sve to, jako puno stvari odrađujemo volonterski. Čak i u Crnoj Gori su plaće veće - ispričala nam je.

Za događaje poput stručne konferencije u Vodicama Mijušković smatra kako je izuzetno važna za povezivanje prosvjetne struke na regionalnoj razini. Iskustva koja dijele i edukacija koju stječu itekako im pomažu da s kolegama poboljšaju svoj posao.

Foto: hzoš

- Mi se godinama borimo da dobijemo funkciju službene osobe, što je u Hrvatskoj osigurano, no nema odgovora institucija. Mediji u Srbiji objavljuju samo negativno o prosvjeti, kao i ovdje, često smo na meti kritika kako radimo po četiri sata dnevno i imamo mjesece praznika. Uspjesi učenika nikad nisu vidljivi u medijima, bez obzira na to koliko mi to prosljeđujemo, važno je samo što se u nekoj školi dogodilo loše, i najčešće budemo mi krivi, bez obzira što se dogodilo - ističe.

I u Nizozemskoj nedostaje nastavnika

Okupljeni su se složili kako je sve manje prave komunikacije između učitelja i roditelja, posebno otkako je e-dnevnik ušao u praksu. Roditelji sve manje dolaze na razgovore, te se o djeci informiraju isključivo preko tog sustava.

Obrazovni stručnjak iz Nizozemske, Anne Jan Van Den Dool, pojasnio je kako su to globalni problemi kad se govori o obrazovanju. Promjene koje je u posljednjih 20-ak godina donio superbrzi razvoj tehnologija, promjene u načinu življenja, sve manje strpljenja za obrazovni proces, donosi veliko opterećenje na prosvjetne djelatnike. I Nizozemska se suočava sa sve većim problemom manjka nastavnika.

- Moje je iskustvo da roditelji kroz svoju djecu prenose frustracije iz svojih školskih dana. U Nizozemskoj također osjećamo potplaćenost nastavnika, brojne pritiske na njih i nedovoljna ulaganja u sustav - istaknuo je.

Foto: hzoš

'Učitelji nisu superheroji'

Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, istaknuo je kako učitelji nisu tu da bi bili superheroji, već su dio sustava koji bi trebao biti podrška njihovom radu s djecom. Strah, koji je primarni osjećaj koji nas tjera da djelujemo, trebalo bi zamijeniti komunikacijom i ponovnom gradnjom povjerenja.

Foto: hzoš

U tri dana konferencije pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, sudionici su imali priliku poslušati brojna predavanja, te znanstvene radionice inozemnih i domaćih stručnjaka. Jasmina Hamer, predsjednica HZOŠ-a, istaknula je kako je stalno obrazovanje dio učiteljskog poziva.