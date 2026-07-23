Obavijesti

News

Komentari 4
I REPUBLIKANCI ZA

UDARAC ZA TRUMPA Američki Kongres usvojio rezoluciju o obustavi napada na Iran

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
UDARAC ZA TRUMPA Američki Kongres usvojio rezoluciju o obustavi napada na Iran
Foto: Eric Lee
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iako predstavlja politički pritisak na predsjednika, rezolucija nema velik praktičan učinak. Kongres je posljednjih mjeseci već nekoliko puta usvajao slične mjere, no one nisu dovele do obustave američkih vojnih aktivnosti

Zastupnički dom američkog Kongresa u četvrtak je usvojio rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američkih vojnih operacija protiv Irana, što je još jedan pritisak na republikanskog predsjednika iz Kongresa, izvijestila je agencija Reuters.

Rezolucija o ratnim ovlastima usvojena je s 214 glasova za i 208 protiv, a za nju su glasala i četvorica republikanaca, pridruživši se demokratima.

Tekst, koji je predložila demokratska zastupnica Pramila Jayapal iz Washingtona, poziva Trumpa da "povuče američke oružane snage iz neprijateljstava" protiv Irana, osim ako Kongres prethodno ne odobri nastavak vojnih operacija.

ENERGETSKA KRIZA Zbog rata na Bliskom istoku cijene nafte otišle u nebo
Zbog rata na Bliskom istoku cijene nafte otišle u nebo

Iako predstavlja politički pritisak na predsjednika, rezolucija nema velik praktičan učinak. Kongres je posljednjih mjeseci već nekoliko puta usvajao slične mjere, no one nisu dovele do obustave američkih vojnih aktivnosti.

Za rezoluciju su od republikanaca glasali Tom Barrett iz Michigana, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Warren Davidson iz Ohija i Thomas Massie iz Kentuckyja.

Glasanje je uslijedilo nakon što je Trump najavio pojačavanje napada na Iran te nakon nedavnih pogibija američkih vojnika. Američki predsjednik u četvrtak je obećao "veliku vojnu kaznu" Iranu i njegovim saveznicima hutistima nakon što su jemenski borci napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru.

Američka vojska posljednjih je dana nastavila noćne zračne napade na Iran nakon što je privremeno primirje prekinuto, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u susjednim zemljama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!
STRAVA TRAJALA GODINAMA

SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu
DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'
JEDVA PREŽIVIO

DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'

Na Ryanairovom avionu prije dva tjedna puknuo je prozor. Ljubišu iz Srbije dekompresija je povukla van. Za noge su ga držali supruga i putnici i spasili ga...
VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'

Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026