Obavijesti

News

Komentari 6
PREBOŽIĆNE GUŽVE

'Udarni' predblagdanski vikend. Na Bajakovu se čeka i po devet sati. 'Kolona je do unedogled'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
'Udarni' predblagdanski vikend. Na Bajakovu se čeka i po devet sati. 'Kolona je do unedogled'
14
Foto: HAK

Iz HAK-a poručuju kako je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom te pozivaju vozače na oprez

Preblagdanski vikend obilježile su velike gužve na brojnim graničnim prijelazima u Hrvatskoj. Kako nam javlja naš čitatelj, na graničnom prijelazu Županja - Orašje (BiH) ogromna je kolona tijekom cijelog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gužve kod Županje 00:37
Gužve kod Županje | Video: 24sata Video

- Radim ovdje na benzinskoj pumpi koja je kilometar udaljena od granice i gužve traju cijeli dan. Od nekih vozača kamiona čuo sam da se kolona proteže skroz do autoceste, dakle po cijeloj ovoj magistralnoj cesti. I to ne samo ovdje, čuo sam da su kolone posvuda, kod Tovarnika, kod Bajakova... Ovdje sam od 9 sati ujutro i stvarno traje cijeli dan, a sad mi se čini najgore, proteže se do unedogled - govori nam čitatelj.

Foto: HAK

Prema informacijama iz Hrvatskog autokluba, na izlazu iz Hrvatske na graničnom prijelazu Županja - Orašje za automobile se predviđa čekanje od otprilike sat i pol, kod Gunje, Ličkog Petrovog Sela i Dvora do dva sata, a kod Stare Gradiške i Jasenovca čak tri sata.

Foto: HAK

Najveća je gužva na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje se za osobne automobile na izlazu previđa i do devet sati čekanja, a za kamione do pet sati. Na graničnom prijelazu Erdut predviđeno je tri sata čekanja, kao i na graničnom prijelazu Principovac, a na graničnom prijelazu Ilok i Principovac II dva sata čekanja.

OGROMNE GUŽVE POSVUDA FOTO Kaos na cestama: Kolone na obilaznici u Zagrebu, gužve prema Srbiji, satima se čeka!
FOTO Kaos na cestama: Kolone na obilaznici u Zagrebu, gužve prema Srbiji, satima se čeka!

Na službenim stranicama HAK-a također stoji upozorenje o skliskim kolnicima i magli te se vozače poziva na oprez.

Foto: HAK

Velika gužva je i na zagrebačkoj obilaznici. Kako navode iz Hrvatskog autokluba, oko 17 sati zbog prometne nesreće na 16. kilometru autoceste A3 između čvorova Jankomir i Lučko u smjeru Lipovca, odnosno istoka, vozi se usporeno. Kolona je duga oko jedan kilometar. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gužva na zagrebačkoj obilaznici zbog nesreće 00:29
Gužva na zagrebačkoj obilaznici zbog nesreće | Video: 24sata

- U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

KAOS PRED BLAGDANE Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!
Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Sudar dva auta, kolona 11 km!

Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - poručuju uz HAK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem
UBOJSTVO NA RIBNJAKU

FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.
Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'
UBOJSTVO U MALOJ SUBOTICI

Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'

Međimurska policija uhitila je 28-godišnjaka zbog ubojstva Mihaela L. (33) iz srpnja ove godine. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mihaelovom bratiću s kojim je imao narušene odnose
VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...
NAKON TOLIKO ČEKANJA

VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...

Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo dio dokumenata povezanih s istragom o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Još nije poznato je li riječ o potpunom ili djelomičnom objavljivanju dosjea koje posjeduje ministarstvo pravosuđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025