'Udarni' predblagdanski vikend. Na Bajakovu se čeka i po devet sati. 'Kolona je do unedogled'

Preblagdanski vikend obilježile su velike gužve na brojnim graničnim prijelazima u Hrvatskoj. Kako nam javlja naš čitatelj, na graničnom prijelazu Županja - Orašje (BiH) ogromna je kolona tijekom cijelog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Gužve kod Županje | Video: 24sata Video

- Radim ovdje na benzinskoj pumpi koja je kilometar udaljena od granice i gužve traju cijeli dan. Od nekih vozača kamiona čuo sam da se kolona proteže skroz do autoceste, dakle po cijeloj ovoj magistralnoj cesti. I to ne samo ovdje, čuo sam da su kolone posvuda, kod Tovarnika, kod Bajakova... Ovdje sam od 9 sati ujutro i stvarno traje cijeli dan, a sad mi se čini najgore, proteže se do unedogled - govori nam čitatelj.

Foto: HAK

Prema informacijama iz Hrvatskog autokluba, na izlazu iz Hrvatske na graničnom prijelazu Županja - Orašje za automobile se predviđa čekanje od otprilike sat i pol, kod Gunje, Ličkog Petrovog Sela i Dvora do dva sata, a kod Stare Gradiške i Jasenovca čak tri sata.

Foto: HAK

Najveća je gužva na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje se za osobne automobile na izlazu previđa i do devet sati čekanja, a za kamione do pet sati. Na graničnom prijelazu Erdut predviđeno je tri sata čekanja, kao i na graničnom prijelazu Principovac, a na graničnom prijelazu Ilok i Principovac II dva sata čekanja.

Na službenim stranicama HAK-a također stoji upozorenje o skliskim kolnicima i magli te se vozače poziva na oprez.

Foto: HAK

Velika gužva je i na zagrebačkoj obilaznici. Kako navode iz Hrvatskog autokluba, oko 17 sati zbog prometne nesreće na 16. kilometru autoceste A3 između čvorova Jankomir i Lučko u smjeru Lipovca, odnosno istoka, vozi se usporeno. Kolona je duga oko jedan kilometar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Gužva na zagrebačkoj obilaznici zbog nesreće | Video: 24sata

- U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima, posebice s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom.

Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - poručuju uz HAK-a.