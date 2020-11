Udruga klubova trebala početi u njegovom klubu, ali inspektori su ga zatvorili odmah iza ponoći

<p>Suvlasnik noćnog kluba iz Karlovca u kojem je bilo zakazano osnivanje Udruge ugostitelja BNND, <strong>Gordan Fancev</strong>, otkrio je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579336/Odavde-je-krenula-inicijativa-za-osnivanje-udruge-nocnih-klubova.html" target="_blank">N1</a> da su mu inspektori zatvorili klub u noći na subotu:</p><p>- Unutra ne možemo, vidite. Pečat Državnog inspektorata na vratima, lokal je zatvoren. U noći s petka na subotu inspekcija je upala odmah iza ponoći i zatekla je četiri osobe na izlasku iz lokala - rekao je Fancev i pojasnio situaciju:</p><p>- Inspekcija smatra da čovjek koji je naručio piće dvije minute do 12 nema vremena za konzumaciju. U slučaju da ne želimo uslužiti gosta, predviđena nam je kazna od 7 do 30 tisuća kuna.</p><p>- Mjera za konzumaciju od pola sata je od pamtivijeka u ugostiteljstvu. Onda smo trebali biti upozoreni da to više nemamo, da u 12 sati lokal mora biti čist - kazao je i dodao da ugostitelje nitko nije upozorio da to više nemaju.</p><p>- Skrećem pažnju da je iz ovog lokala krenula inicijativa za osnivanje udruge BNND, noćnih klubova iz cijele Hrvatske. Tu nalazim možda i neku poveznicu - rekao je pa zaključio za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a579336/Odavde-je-krenula-inicijativa-za-osnivanje-udruge-nocnih-klubova.html" target="_blank">N1</a>:</p><p>- Sad smo i mi ugostitelji postali svjesni da imamo konkurenciju koja ne kuca račune, koja ne puni državni proračun i očigledno smo je imali i prije lockdowna i prije pandemije.</p>