HUBOL, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, žestoko je reagirala na jedan od komentara Gordana Lauca, molekularnog biologa, sveučilišnog profesora i člana Znanstvenog savjeta Vlade.

HUBOL je na Facebooku postavio pitanje Vladi do kad će tolerirati Lauca.

"Do kad Vlado RH?

Dok se prosvjednici skupljaju pod prozorima bolničkih soba vičući protiv COVID potvrda i cijepljenja, a neki od njih zvone na vrata domova onih koje nazivaju “oštromjerašima”, član tzv. Znanstvenog savjeta Vlade RH prof. Gordan Lauc povezuje cjepivo s viškom smrtnosti", počeo je HUBOL objavu.

Još jednom ćemo ponoviti, ako nekome zbog nevjerice nije bilo jasno: član tzv. Znanstvenog savjeta Vlade RH prof. Gordan Lauc povezuje cjepivo s viškom smrtnosti. Povezati cjepivo s viškom smrtnosti može jedino zlonamjerna i bešćutna neznalica koja time namjerno želi utjecati na povećanje oboljenja i smrtnost od COVID-19 bolesti. Osoba kojoj smrt oko 200 ljudi i preko 6000 hospitalizacija ljudi mlađih od 50 godina predstavlja “mali utjecaj na rezultat pandemije”, to zaista i jest.

Zlonamjerna, bešćutna neznalica, koja svakodnevnim objavama i nevjerojatno upornim aktivizmom na društvenim mrežama utječe na iskrivljene stavove ljudi o važnosti cijepljenja u svim dobnim skupinama. Njegovo pandemijsko relativiziranje i iskrivljavanje znanstvenih činjenica izravno utječe na procijepljenost stanovništva, s tim i na broj teško oboljelih koje pune naše bolnice i u konačnici na broj umrlih. Usput se usuđuje spominjati moguće povećanje smrtnosti od zloćudnih i kardiovaskularnih bolesti pri čemu “namjerno” zaboravlja da je veliku većinu liječnika i sam, ovakvim širenjem neistina, angažirao u liječenju oboljelih od COVID-19 bolesti, te da se isti zbog toga već skoro dvije godine smanjeno bave svojim osnovnim poslovima. Dok se bavimo bolešću koji se može suzbiti onako kako to medicina već desetljećima radi - cjepivom, a on to uporno sabotira stvarajući zbrku na društvenim mrežama, bit će nažalost manjka dijagnostike i pregleda u ostalim neCOVID-19 djelatnostima!

Možda će profesor Lauc naći negdje koju stotinu viška specijalista infektologa, anesteziologa, internista, specijalista hitne medicine, pedijatara, kirurga i svih ostalih specijalista koji rade s respiratorno ugroženim pacijentima i napraviti još 4 ili 5 bolnica pa da se sve to može obavljati? Naravno, s ogromnim viškom prekovremenih sati. Kad kaže da zdravstveni sustav nije preopterećen, pokazuje da o njemu ne zna ništa!

Članstvom profesora Lauca u tzv. Znanstvenom savjetu, Vlada RH priznaje da je njegov istomišljenik.

Do kada, Vlado RH? Premijeru, gospodine Plenkoviću, mislite li Vi da je cjepivo protiv bolesti COVID-19 povezano s viškom smrtnosti? Ostala gospodo članovi Znanstvenog savjeta RH? Što imate reći o ovoj suludoj teoriji profesora Lauca, Vašeg kolege?"

Lauc im odgovorio: Pobrišite ovo što prije

Objavili su i fotografiju njegovog komentara.

On im je odgovorio.

- Ne koja budala je iza ovog posta, no sve što će postići je da jako puno ljudi odgovoriti cijepljenja ako se ovaj moj komentar koji nije vidio gotovo nitko pretvori u javnu raspravu u medijima. Imate li to vi prikrivene aktiviste antivaksera u svojoj udruzi? Doista ne znam što želite postići. Meni je potpuno svejedno jesam li u Znanstvenom savjetu Vlade ili nisam, trenutno me ionako ne slušaju, jer da me slušaju ukinuli bi sve mjere... Ako želite da se više ljudi cijepi, ovo pobrišite što prije dok nije završilo u medijima - piše Lauc.

Odgovorili su i oni njemu:

- Vaše vrijeđanje i ljutnja ne mijenjaju, nažalost, činjenicu da ste povezali višak smrtnosti s cijepljenjem. Onaj tko takvo nešto napiše niti je znanstvenik, niti ima ikakve kvalifikacije da govori o pandemiji. Jer ima očigledni problem sa zdravim rasuđivanjem.

Krajem srpnja i Hrvatska liječnika komora tražila je od Andreja Plenkovića da razriješi Lauca s mjesta člana Znanstvenog savjeta jer kako tvrde, citiramo, 'u javnim istupima uporno iznosi tvrdnje koje omalovažavaju opasnost od bolesti COVID-19 te dovode u pitanje potrebu visoke razine cijepljenosti stanovništva'.



Lauc je potom objavio novi komentar u kojem se obraća HUBOL-u. Tvrdi da netko zbog mržnje prema njemu potiče strah od cjepiva. I njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

'Dragi HUBOL - Hrvatska udruga bolničkih liječnika, dok većina vaših članova vrijedno radi, netko tko administrira vaše stranice zbog svoje slijepe mržnje prema meni potiče strah od cjepiva. Da, u jednoj raspravi sam napisao da "imamo višak smrtnosti koji se poklapa sa cijepljenjem". To je istina, no isto tako je istina da se radi o malom višku za koji još ne znamo je li uzrokovan cijepljenjem, ili nije. Kako je temeljno načelo medicine "primum non nocere" i sama sumnja bi morla biti dovoljna da budemo jako oprezni s cijepljenjem onih za koje covid-19 predstavlja mali rizik. Takvu odluke donijele su brojne zemlje. Nažalost zbog ove objave HUBOL-a mediji sada od toga prave senzaciju i mnogi koji površno prate će samo zapamtiti da je Lauc rekao da cjepiva izazivaju smrti. To nije istina. Uz sve svoje nesavršenosti sva cjepiva protiv covid-19 jako umanjuju rizik teškog oblika bolesti i svi oni koji su u rizičnim skupinama bi se trebali cijepiti. Ovaj virus nećemo eliminirati, svi ćemo se njime zaraziti, a kako živi virus nosi puno veći rizik od cjepiva, mudro je cijepiti se i umanjiti rizik za teški oblik bolesti. To sam vrlo jasno napisao i u onom komentaru od kojeg sada pokušavaju napraviti skandal.'