Udruga: 'Luka je umro radi propusta sustava'. Bolnica tvrdi: 'Nije ga se moglo spasiti'

Smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša, koji je 20. kolovoza preminuo u čekaonici hitne Županijske bolnice Čakovec, otvorila je niz pitanja na koja njegova obitelj još čeka odgovore. Luka je te večeri u bolnicu stigao zbog snažnih bolova u prsima, bolova i trnjenja desne ruke, otežanog disanja i izrazitog znojenja. Nakon što je pregledan, vraćen je u čekaonicu, u kojoj se kasnije srušio i umro. Reanimacija od 50 minuta, kako je bolnica odgovorila za 24sata, bila je bezuspješna. Bolnica je objavila da su proveli unutarnji nadzor te da su utvrdili kako su "mjere oživljavanja provedene bez odgode i u punom opsegu uz sudjelovanje dežurnog tima specijalista", ali da " život pacijenta nije bilo moguće spasiti".

“Zbog zaštite dostojanstva pokojnika i privatnosti obitelji, kao i zbog obveze čuvanja povjerljivosti zdravstvenih podataka koja vrijedi i nakon smrti pacijenta, pojedinosti medicinske dokumentacije ne iznosimo u javnost", poručuju iz Županijske bolnice Čakovec.

Dok se čekaju nalazi obdukcije, poslali smo upit i Ministarstvu zdravstva, zanimalo nas je hoće li slati svoju inspekciju u nadzor u čakovečku bolnicu, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Spomenimo i kako su nam liječnici, koji nisu bili uključeni u Lukino liječenje, već objasnili da se pacijenta s bolovima u prsima i visokim krvnim tlakom nije trebalo pustiti da čeka u čekaonici, već je trebao biti pod stalnim nadzorom, priključen na monitor koji prati vitalne funkcije pacijenta i na vrijeme signalizira ako dođe do njihova poremećaja rada.

Njegova supruga Jasmina za portal eMedjimurje istaknula je da je Luka posljednjih nekoliko tjedana imao zdravstvene tegobe. Žalio se na bolove u prsima, probleme s disanjem i trnce u desnoj ruci. Na hitnoj je prethodno bio u Malom Lošinju, a potom 9. kolovoza i u Čakovcu. Prema njezinim navodima, tad mu je rečeno da problem nije u srcu, već u tlaku.

Na hitnu se ponovno vratio 19. kolovoza, kad su simptomi bili znatno izraženiji.

- Jedva je disao, kaplje znoja su mu padale s čela, jako ga je boljela desna ruka i prsa. Došli smo oko 22.20. Zaprimljen je, uzeli su mu krv i napravili EKG. Nakon nekog vremena poslali su ga u čekaonicu - ispričala je Jasmina.

"Bilo mu je sve lošije, molio me da ga odvezen u Varaždin"

Naime, iz bolnice su poručili da je "pacijent nakon terapije naveo da se tegobe povlače, stoga nije otpušten, već je čekao kontrolnu obradu".No supruga kaže da joj je Luka rekao da se osjeća sve lošije i da ju je molio da ga odveze u Varaždin. Također tvrdi da se reanimaciji nije pristupilo odmah nakon njegova pada, nego da je nekoliko minuta prošlo dok su ga uz pomoć drugih ljudi iz čekaonice premjestili na krevet.

Upravo zbog svega toga Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata upozorava da se ovaj slučaj ne smije svesti na pitanje odgovornosti jednog liječnika.

- Izuzetno smo potreseni još jednom smrću pacijenta za koju smatramo da je posljedica propusta sustava - poručuju iz Udruge. Ističu kako na hitnim prijemima većinom rade specijalizanti, odnosno liječnici s manje iskustva, često bez dovoljne potpore iskusnijih kolega. Problem, smatraju, nije nužno u pojedincu, nego u sustavu u kojem se previše naglaska može staviti na pojedinačne parametre, vitalne znakove i protokole, a premalo na anamnezu i cjeloviti klinički pregled.

- Ponekad pacijenti na prvi pogled mogu izgledati sasvim uredno, a zapravo se nalaze u životnoj opasnosti - upozoravaju.

U slučaju Luke Palatinuša zato se nameće pitanje što znači "uredan" nalaz kod čovjeka koji dolazi zbog bolova u prsima, izrazito visokog krvnog tlaka, trnjenja ruke i otežanog disanja. Posebno kad, prema navodima obitelji, takve tegobe ne traju nekoliko minuta, nego se ponavljaju tjednima.

Udruga smatra da sustav mora ponuditi odgovor na pitanje je li sadašnji način organizacije hitne službe dovoljan da prepozna pacijenta koji je u neposrednoj životnoj opasnosti.

- Ili treba zabraniti samostalni rad specijalizantima na hitnim prijemima ili hitno treba mijenjati trijažne protokole, jer je očito da ovakav sustav ne funkcionira i da može imati tragične posljedice - poručuju.

Luka je imao 38 godina. Iza njega su ostali supruga i dvoje djece.