Pomor ribe u Savi, oglasio se Holding, udruga optužuje Grad

Udruga Ekologija grada objavila je na društvenim mrežama niz fotografija na kojima prikazuju masovni pomor ribe u Savi. U objavi navode da je došlo do izlijevanja nepoznate otpadne vode koja je uzrokovala veliki pomor ribe kod Zagreba.

- Jučer je s postrojenja CUPOV Zagreb došlo do izlijevanja nepoznate otpadne vode koja je nizvodno uzrokovala veliki pomor ribe u rijeci Savi. Informaciju o ovoj katastrofi su nam sa fotografijama poslali volonteri, a danas smo izašli na teren i provjerili – još je gore nego što se činilo - pišu u objavi pa u nastavku dodaju:

- Ovo je još jedan primjer kako se s našim vodotokovima i ekosustavima nepažljivo postupa. Sava je dom brojnim vrstama riba, ptica i drugih organizama, izvor vode i prostor za rekreaciju svih Zagrepčanki i Zagrepčana. Pozivamo institucije – Hrvatske vode, Inspekciju zaštite okoliša i Grad Zagreb – da hitno utvrde uzrok i sastav izlivene otpadne vode, objave rezultate analize javnosti, sankcioniraju odgovorne i osiguraju sanaciju štete te uvedu stroži nadzor rada postrojenja CUPOV.

O svemu se službenim priopćenjem oglasio i Zagrebački Holding. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Slijedom medijskih upita, na Centralnom pročistaču otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) procesi pročišćavanja odvijaju se kontinuirano i nesmetano te je sustav stabilan i funkcionalan. Danas kao niti proteklih dana nisu zabilježene poteškoće u radu sustava, što je potvrđeno redovitim i izvanrednim provjerama rada postrojenja.

Svi izlazni parametri kakvoće pročišćene otpadne vode sukladni su zakonskim propisima u skladu s kojima CUPOVZ obavlja funkciju pročišćavanja otpadnih voda Grada Zagreba. Shodno tome, demantiramo navode o izvanrednom događaju u radu postrojenja, a koji se od jučer prenose u javnosti.

Što se tiče navoda koji su povezani sa stanjem rijeke Save, ističemo da Društvo ViO nije nadležno za provođenje nadzora nad biološkim, kemijskim i fizikalnim pokazateljima kakvoće rijeke Save u kontekstu aktualnih sušnih razdoblja, kao niti za tumačenje utjecaja klimatskih uvjeta na biljni i životinjski svijet u rijeci. Navedene aktivnosti, sukladno nadležnostima, provode Hrvatske vode.