Udruga veterinara se oglasila: 'Natječaj za poslove s javnim ovlastima je kompromitiran...'

Iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva u utorak su upozorili da je natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran u provedbi te kako bi zbog toga više gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara.

Riječ je, kako su naveli u priopćenju, o poslovima koji se financiraju iz državnog proračuna, vrijednima oko 20 milijuna eura.

Veterinarka Vesna Knapić koja je imala uvid u natječajnu dokumentaciju, iznijela je dva nalaza.

U priopćenju se tako navodi da ponuda Veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja je u 2025. iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko osam milijuna eura prihoda, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, već samo ponudu osiguranja. Iako uvjeti natječaja izrijekom propisuju da se nepotpune ponude odbacuju, dodala je udruga u priopćenju, ta ponuda nije bila odbačena.

Drugi nalaz ukazuje kako su Veterinarskoj stanici Varaždin dodijeljeni bodovi za veterinarskog tehničara bez položenog stručnog ispita, dok je ponuda Veterinarske stanice Novi Marof odbačena jer njezin veterinarski tehničar nije imao položen stručni ispit.

Veterinarka Antonela Wendling iz Ivankova, nadalje se navodi, kazala je kako njezina ambulanta, nakon 27 godina rada u vlastitoj općini - u kojoj su tijekom epizootije afričke svinjske kuge lokalizirali bolest i zaštitili okolna naselja od njezina širenja - ostaje bez javnih ovlasti.

"Pri dodjeli javnih ovlasti odlučujući kriteriji moraju biti stručnost, rezultati rada, iskustvo i prisutnost na terenu, a ne kriteriji koji pogoduju velikim sustavima na štetu lokalnih ambulanti i hrvatskog sela", poručila je.

Wendling je navela i kako je uvjete natječaja i pravilnik kreirao Siniša Mandek, načelnik Sektora za organizaciju veterinarske djelatnosti, zajedno s ravnateljicom Uprave Tatjanom Karačić.

Pritom je Mandek ujedno i predsjednik povjerenstva koje odlučuje o dodjeli poslova javnih ovlasti, a također provjerava račune koje veterinarske organizacije ispostavljaju na naplatu Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane, što su, navodi se u priopćenju, uloge koje se po pravilima financijskog upravljanja moraju razdvojiti.

Antonela Wendling napomenula je da su u izradi pravilnika i kriterija za natječaj sudjelovala tijela Hrvatske veterinarske komore u čijem su sastavu bili predstavnici veterinarskih organizacija koje su i same sudionici istog natječaja.

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva uputili smo upit vezan uz navode iz priopćenja udruge veterinarskih organizacija, koji ćemo objaviti kad pristigne.