Hrvatski svinjogojci udružuju snage: Osnovana organizacija za stabilizaciju tržišta mesa...

Osnivačka skupština Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso (HRSM) održana je u ponedjeljak u Osijeku, a ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je riječ o povijesnom trenutku za hrvatsko svinjogojstvo, čiji je cilj omogućiti udruživanje proizvođača i stabilnost tržišta. U izjavi medijima Vlajčić je ocijenio kako su hrvatski svinjogojci, ali i proizvođači u ostalim sektorima dugo godina bili prepušteni sami sebi, pojedinačno nastupali na tržištu i kao takvi bili nekonkurentni. Istaknuo je kako je ministarstvo mjesecima okupljalo predstavnike cijelog sektora, proizvođače, prerađivače, klaoničare i trgovačke centre, kako bi u konačnici osnovali sektorsku organizaciju svinjgojskog mesa.

Svinjgojcima je ovo prilika da preuzmu aktivniju ulogu u planiranju proizvodnje i plasmanu robe na tržištu, a cilj nam je na legalan način urediti tržište svinjgojskog mesa, od proizvodnje do polica u trgovinama, ali i ugovorne odnose, kako bi se osigurao stabilan plasman proizvoda, dodao je Vlajčić.

Podsjetio je kako smo kod proizvodnje svinjskog mesa na 50 do 55 posto samodostatnosti, da je dugoročni cilj povećati samodostatnost, što se postiže uspostavom stabilne proizvodnje i tržišta.

Istaknuo je kako slijedi osnivanje sličnih organizacija u sektorima proizvodnje goveđeg mesa, voća i povrća, te da je ovakva sektorska organizacija nužna i u ratarskoj proizvodnji, gdje smo više nego samodostatni, s ciljem mogućeg otvaranja novih tržišta.

Na upit o situaciji s afričkom svinjskom kugom ministar Vlajčić napomenuo je kako smo do 10. srpnja imali ukupno 53 slučaja pojave bolesti kod domaćih životinja, u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a eutanazirano je oko 1.520 svinja.

Pozivamo svinjogojce na ozbiljnost i daljnje pridržavanje svih pravila i biosigurnosnih mjera, a bolest je konstantno prisutna u svim lovištima u obje županije, u kojima je evidentirano oko 200 pozitivnih divljih svinja, kazao je Vlajčić.

Koordinator Inicijativnog odbora za osnivanje sektorske organizacije Krešimir Kuterovac izvijestio je kako su na osnivačkoj skupštini okupili oko 80 posto primarnih proizvođača svinjskog mesa, oko 80 posto tvrtki prerađivača mesa i 30 posto predstavnika trgovačkih lanca.

Pojasnio je kako se europska tržišta uređuju na dva načina, donošenjem zakona te putem sektorskih organizacija, gdje se sami dionici dogovaraju i uređuju tržište.

Ovaj model funkcionira u Francuskoj, Španjolskoj i Italiji, u kojima smo vidjeli da je na taj način moguće pomoći primarnu svinjogojsku proizvodnju i preradu. Ako proizvođači nisu uvezani u taj lanac, imaju problem s plasmanom i sigurnosti otkupa proizvoda, a kroz takav sustav omogućit će se kontrola kvalitete te dugoročna stabilnost hrvatskog tržišta, smatra Kuterovac.

U sektorskoj organizaciji dogovarat ćemo zajednička pravila ponašanja na tržištu, a nakon što Ministarstvo poljoprivrede prizna sektorsku organizaciju, onda se ta pravila mogu primjenjivati na tržištu, neovisno je li netko član sektorske organiazcije, ili nije, kazao je Kuterovac.