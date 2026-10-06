Udruge poduzetnika najavile prosvjed za 10. listopada u Zagrebu. Razlog? Sidrene cijene

Udruga Glas poduzetnika (UGP) i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi), pozvale su u utorak na prosvjed koji bi se trebao održati 10. listopada u Zagrebu pod nazivom "Dosta je nameta", na kojemu će biti istaknuti zahtjevi za smanjenjem poreza i drugih davanja te ukidanjem odluka o sidrenim cijenama.

"Dosta je nameta i rasta troškova", rekla je Kristina Bakula iz UGP-a, ističući kako su među zahtjevima manje porezno opterećenje, odgovornije trošenje javnog novca i sigurniji uvjete za rad.

Traži se i ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama kao i izmjene zakona o zaštiti potrošača koje se odnosi na bazne cijene.

Potrošače treba zaštititi od rasta cijena smanjenjem poreznog opterećenja, odnosno smanjenjem PDV-a, nameta na rad, troškova energenata i drugih obveze koje stvaraju troškove, rekla je Bakula.

Upozorila je kako je "dosta obveznih članstava" napominjući kako svako članstvo u nekoj organizaciji mora biti dobrovoljno.

"Ako nas zakon prisiljava da budemo negdje članovi, onda to govori o toj organizaciji", rekla je.

Prosvjednici će, kako je rekla, zatražiti i povećanje osobnog odbitka za svakog radnika.

Na pitanje da prokomentira odgodu sidrenih cijena, Bakula je kazala kako ona ne znači ništa.

"To je kao da vam netko stavi omču oko vrata i kaže da nećete visjeti sutra, nego za mjesec dana", istaknula je.

Ministru gospodarstva Anti Šušnjaru je poručila kako je plaćen iz džepa svih građana da treba razgovarati s ljudima nudeći rješenja.

"Želimo da više novca ide radnicima, a manje državi, što se može ostvariti kroz povećanje osobnog odbitka", istaknula je.

Ukazala je i na velik broj administrativnih opterećenja za poduzetnike. Smatra i da treba smanjiti terete doprinosa za niže dohodovne razrede i odustati od dodatnog poreznog opterećenja viših razreda.

Naglasila je i obvezu države da poštuje vlastita rješenja te zaštiti postojeće dozvole i kategorizacije, posebno kod obiteljskih iznajmljivača. Građani koji su poslovali i ulagali prema dobivenim dozvolama, trebaju jasne i predvidive uvjete te zaštitu stečenih prava, kazala je.

Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić upozorio je na, prema njegovom mišljenju, sve veću puzajuću regulaciju EU-a i hrvatske države. Smatra da to sputava konkurentnost i ometa tržišnu utakmicu u kojoj se pokušava stvoriti dodana vrijednost. Takvo stanje ne ide u prilog ni poduzetnicima ni cijeloj državi, rekao je Samardžić.

Član upravnog odbora UGP-a Dario Kožul rekao je da su poduzetnici pod velikim opterećenjem, a jedan od problema na koji je ukazao odnosi se na odnos bruto i neto plaće.

"Da bismo isplatili 1.500 eura neto plaće, moramo platiti još 1.100 eura državi", kazao je napominjući kako je problem i velika i troma državna administracija.