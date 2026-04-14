Ugasili požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: 'Nema otvorene vatre'

Požar koji je u ponedjeljak popodne planuo u zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak, u dolini Neretve, ugašen je u noći na utorak, a naporima vatrogasaca u gašenju vatre pripomogla je i kiša, izvijestio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj. Požar na nepristupačnom terenu tijekom noći gasila su 23 vatrogasca sa sedam vozila iz JVP Metković te DVD Kula Norinska i DVD Vid.

„Oko 3 sata je pljusnula dobra kiša pa smo pogasili krajeve i oko 5 sati povukli ljude. Trenutno nema otvorene vatre“, rekao je Pilj.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve.

Rezervat je važan za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. je na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

U požaru su ugrožena staništa ptica koje su se upravo počele gnijezditi, a šteta je nemjerljiva.

To je već drugi požar u močvarnom području u posljednjih desetak dana.