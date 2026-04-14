POMOGLA I KIŠA

Ugasili požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: 'Nema otvorene vatre'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ugasili požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: 'Nema otvorene vatre'
Foto: JVP Metković

Rezervat je važan za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara...

Požar koji je u ponedjeljak popodne planuo u zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak, u dolini Neretve, ugašen je u noći na utorak, a naporima vatrogasaca u gašenju vatre pripomogla je i kiša, izvijestio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj. Požar na nepristupačnom terenu tijekom noći gasila su 23 vatrogasca sa sedam vozila iz JVP Metković te DVD Kula Norinska i DVD Vid.

„Oko 3 sata je pljusnula dobra kiša pa smo pogasili krajeve i oko 5 sati povukli ljude. Trenutno nema otvorene vatre“, rekao je Pilj.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve.

Rezervat je važan za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. je na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

POŽAR KOD METKOVIĆA FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć
FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć

U požaru su ugrožena staništa ptica koje su se upravo počele gnijezditi, a šteta je nemjerljiva.

To je već drugi požar u močvarnom području u posljednjih desetak dana.

Komentari 0
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...

