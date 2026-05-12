Ugostitelji poručili ministru Glavini: 'Ne možemo mi sami spašavati turističku sezonu'

Apel ministra turizma Tončija Glavine da se ove sezone spuste cijene svih usluga u turizmu za 10 do 20 posto i dalje izaziva mnogobrojne reakcije.

- Naša je prednost to što smo pristupačni i sigurni, no ako budemo za naše goste preskupi, oni će otići na druge destinacije - istaknula je u utorak državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić u emisiji HRT-a "U mreži Prvog".

Od sezone se očekuje da se održi na lanjskoj razini, no turistički poduzetnici smatraju kako će udar opet ići na njih, uz inflaciju, porezna opterećenja, te ove godine posebno ozbiljan rast cijena energenata.

Dobit pada ispod 10%

- Godine 2024., na uzorku od 10.000 ugostiteljskih subjekata, ukupna dobit bila je oko 16,4 posto. Iduće godine dobit je bila otprilike ista. Rasli smo 29 posto, no troškovi su rasli više od 30 posto. Ako tako nastavimo, dobit bi mogla pasti na 9,4 posto, a tad ugostitelji ni turistički radnici ne mogu pratiti investicije, što će se odraziti na kvalitetu usluge i konkurentnost - upozorava Hrvoje Margan, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore.

Foto: Goran Kovačić/pixsell

Što je s trgovinama?'

Marže turističkih djelatnika posljednje su u lancu naplate, dodaje. Upozorava i na rast komunalnih naknada te cijena usluga majstora.

- Imam restoran s 12 zaposlenih, sa stotinjak gostiju na dan. Na odvoz smeća i komunalne naknade plaćam 5000 eura godišnje. Možda se ministar naslonio na krivu adresu, možda bi trebalo reći trgovinama da smanje marže, jer je njihova dobit dvoznamenkasta. Ne znamo s kim ćemo to komunicirati, jer su sve djelatnosti vezane na nas udvostručile cijene - kaže Margan.

Udruga Glas poduzetnika zatražila je od ministarstva informacije postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz sniženje cijena na poslovanje poduzetnika. U hotelijerskom sektoru ističu kako već od početka godine upozoravaju na zahtjevnu turističku sezonu.

- U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja - uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, UGP smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu - poručili su.

Turisti u trajektnoj luci u Splitu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

'Uzeli smo sve u obzir'

Hotelijeri već od početka godine upozoravaju da svima predstoji zahtjevna turistička sezona.

- Ono što je pozitivno i zašto smo i dalje oprezno optimistični oko ukupnog rezultata ove sezone su informacije o stanju rezervacija u hotelima koje je na razini prošlogodišnjega. To s obzirom na okolnosti smatramo dobrim rezultatom. Što se tiče hotela, do sada, u pristiglim rezervacijama ne vidimo ni trend smanjenja dana boravka, no godinu će sigurno obilježiti veliki broj last minute rezervacija - dio gostiju će odluke donositi u posljednji tren i na to smo pripremljeni i znamo s tim upravljati - kaže Bernard Zenzerović, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske.

Cijene su formirane oprezno i promišljeno.

- Anketa koju su HUT i UPUHH napravili među najvećim domaćim turističkim kompanijama u ožujku pokazala je da ih više od polovine očekuje rast prihoda do tri posto, a još 40 posto rast prihoda između tri i šest posto. To znači da će 2026. biti već treća godina zaredom u kojoj će rast prihoda biti niži od rasta troškova - ističe.

Zagreb: Predstavljanje rezultata ankete o očekivanjima u turizmu 2026. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

'Znamo se snaći u krizama'

Zenzerović ističe kako su se domaće turističke kompanije koje upravljaju hotelima i kampovima već dokazale u krizama u kojima je potrebno ažurno reagiranje i donošenjem brzih odluka. Pokazali smo da možemo ostvariti rezultat u krizi i to je znanje i sposobnost koje će nam jako dobro doći i ove godine.

- Iako sada u skladu sa stanjem rezervacija nema potrebe za promjenom cjenovne politike u koju smo ušli u godinu, korištenje popusta je jedan od uobičajenih alata reakcije na eventualna odstupanja od planiranog stanja rezervacija i tu svaki objekt pojedinačno ima dobro uhodane procedure i politike - kaže.

Tržište se samo regulira

Što se tiče privatnog smještaja, situacija nije toliko posložena. Hrvoje Margan također kaže kako se zaustavio trend povećavanja privatnog smještaja, koji se do prošle godine povećavao za 5000 do 7000 kreveta.

- Činjenica je i da tržište samo regulira situaciju. Loš apartman samo se jednom može iznajmniti po prevelikoj cijeni. No, ako nastavimo smanjivati dobit, kroz dvije godine nećemo moći konkurirati drugim destinacijama, jer neće biti kvalitetnih ulaganja. Jednostavno, nemamo prostora za smanjivanje - zaključuje predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a.