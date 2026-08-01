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GLAS PODUZETNIKA

UGP: Država kažnjava one koji rade umjesto onih koji varaju

Piše HINA,
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UGP: Država kažnjava one koji rade umjesto onih koji varaju
Zagreb: Panel "5 godina Udruge Glas poduzetnika - Od ideje do pokreta" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Naime, Vlada predlaže veće porezno opterećenje paušalnim obrtnicima s više od 40.000 eura godišnjih primitaka, uz obrazloženje da dio paušalnih obrtnika zapravo obavlja prikriveni nesamostalni rad

Udruga Glas poduzetnika (UGP) je u povodu savjetovanja o izmjeni Zakona o porezu na dohodak pozdravila rasterećenje mirovina i uvođenje hrvatskog investicijskog računa, ali i upozorila da se predlaže povećanje opterećenja za dio paušalnih obrtnika bez podataka o učincima i zlouporabama.

"U prijedlogu ima dobrih rješenja. Pozdravljamo porezno rasterećenje mirovina i uvođenje hrvatskog investicijskog računa, koji bi građanima trebao olakšati ulaganje i smanjiti administraciju. Ali iza toga ponovno dolazi novo porezno opterećenje za obrtnike", priopćio je UGP u subotu.

Naime, Vlada predlaže veće porezno opterećenje paušalnim obrtnicima s više od 40.000 eura godišnjih primitaka, uz obrazloženje da dio paušalnih obrtnika zapravo obavlja prikriveni nesamostalni rad.

"Ako netko vara, država ga treba pronaći i kazniti. Ne treba kažnjavati sve ostale", poručili su iz UGP-a.

U obrazloženju prijedloga navodi se da postoji problem prikrivenog rada, ali, dodali su, nisu predstavljeni podaci iz kojih bi bilo vidljivo koliki je stvarni opseg zlouporaba niti procjena učinaka predloženih izmjena na male poduzetnike, cijene usluga i konkurentnost.

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UGP je pri tome naveo kako obrtnik sam traži klijente, snosi rizik naplate, ulaže u opremu i razvoj te nema plaćeno bolovanje, godišnji odmor ni sigurnu plaću te da promet obrta nije plaća ni dobit.

Unatoč tome, dodao je, priznati izdaci smanjuju se s 85 na 70 posto za primitke između 40.000 i 50.000 eura, a na 55 posto za primitke između 50.000 i 60.000 eura.

"Poduzetnike se godinama potiče da rastu, povećavaju promet i razvijaju poslovanje. Ovim prijedlogom šalje se poruka da upravo rast postaje razlog za novo porezno opterećenje. Još je apsurdnije što se ove izmjene predstavljaju kao dio antiinflacijskog paketa", ocijenila je Udruga.

Pri tome je upozorila kako povećanje poreznog opterećenja povećava troškove poslovanja te da se dio tih troškova u pravilu prelijeva na cijene usluga, zbog čega se postavlja pitanje kako će ta mjera pridonijeti smanjenju inflacije.

"Ne osporavamo pravo države da usklađuje porezni sustav niti tvrdimo da postojeći sustav nije moguće unaprijediti. Međutim, svaka porezna reforma mora biti utemeljena na analizama, procjeni učinaka i jasno obrazloženim razlozima zbog kojih je upravo predloženi model najbolje rješenje", istaknuli su poduzetnici.

UGP će u e-savjetovanju tražiti povlačenje ovakvog modela, jasne kriterije za utvrđivanje prikrivenog rada te ciljane nadzore onih koji doista zloupotrebljavaju sustav.

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