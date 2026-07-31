UGP odgovorio Plenkoviću: 'Ukinite mjere za gorivo, tržište je pokazalo da funkcionira...'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) oštro se usprotivila prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dobit kojim Vlada planira uvesti dodatni porez od 50 posto na tzv. prekomjerne profitne marže. U priopćenju upozoravaju da država uvodi novu poreznu obvezu bez jasnih analiza i procjena njezinih učinaka na gospodarstvo te tvrde da se njome kažnjava uspješnije poslovanje. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Na premijerovo pitanje: "A da ukinemo mjere za gorivo? Što ćemo onda?" odgovor malih distributera je jednostavan – samo naprijed. Ništa se neće dogoditi. tržište je već pokazalo da katastrofičnih scenarija nema.

​Najbolji dokaz za to je ono što se dogodilo u srpnju 2025., kada je Vlada nakon višegodišnje kontrole vratila tržišno određivanje cijena goriva. Mjesecima nakon toga nije došlo do značajnijeg rasta cijena. Zašto? Zato što cijene na tržištu ne određuju mali distributeri, nego najveći igrači, prije svega INA i Petrol, a ostali ih moraju slijediti žele li opstati.

​Mala benzinska postaja okružena Ininim i Petrolovim crpkama ne može jednostavno podići cijenu za pet ili šest centi po litri ako veliki to ne učine. Kupci bi odmah otišli tamo gdje je gorivo jeftinije. Zato tržište samo po sebi ograničava rast cijena i priče da bi bez državne kontrole cijene eksplodirale jednostavno ne stoje.

​Poseban problem sadašnjeg sustava jest to što se veleprodajne cijene mijenjaju svaki tjedan, dok se možda zbog lijenosti nekih u vladi maloprodajne mijenjaju svaka dva tjedna. Naime, kada svjetske cijene naglo porastu, a maloprodajna cijena ostane zamrznuta od prošlog tjedna, distributeri su prisiljeni prodavati s negativnom maržom, nerijetko i ispod nabavne cijene.

​Paradoksalno je da premijer proziva one koji navodno "previše zarađuju", dok je upravo Vladin model doveo do toga da distributeri često prodaju gorivo ispod nabavne cijene, što je protivno Zakonu o trgovini.

​Zato ponovno pozivamo Vladu da ukine kontrolu cijena goriva. Iskustvo iz srpnja 2025. pokazalo je da tržište funkcionira i da se nakon liberalizacije nije dogodio niti jedan od katastrofičnih scenarija kojima se javnost godinama plaši.