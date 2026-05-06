UGP traži povećanje praga za nižu stopu poreza na dobit: 'Sustav više ne prati realnost'

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u srijedu je upozorila kako inflacija sve veći broj poduzeća umjetno gura u viši porezni razred iako njihova realna dobit često ne raste, pa su od Vlade zatražili da razmotri korekciju praga poreza na dobit, odnosno povećanje praga za nižu stopu poreza na dobit. Posjetili su kako se u Hrvatskoj porez na dobit plaća po stopi od 10 posto za poduzeća s prihodima do 1.000.000 eura, dok se iznad tog praga primjenjuje stopa od 18 posto.

Problem je, kako su naveli, što je taj prag postavljen još 2021., a od tada je kumulativna inflacija dosegnula gotovo 30 posto. To znači da danas poduzeća puno lakše prelaze prag od milijun eura samo zbog rasta cijena i inflacije - bez stvarnog jačanja poslovanja ili profitabilnosti. Drugim riječima, poduzetnici nominalno ostvaruju veće prihode, ali im realna kupovna moć i profit često stagniraju ili padaju, dok istovremeno ulaze u viši porezni razred, istaknuli su iz UGP-a.

Tim su povodom Ministarstvu financija službeno uputili prijedlog usklađivanja postojećeg praga s inflacijskim kretanjima. UGP predlaže da Vlada hitno razmotri povećanje praga za nižu stopu poreza na dobit, primjerice na 1,3 do 1,5 milijuna eura, kako bi porezni sustav pratio stvarne makroekonomske okolnosti.

"Ako država zbog inflacije automatski ubire više poreza, bez realnog rasta poslovanja, riječ je o prikrivenom povećanju poreznog opterećenja koje dodatno smanjuje konkurentnost poduzetnika“, upozorili su iz UGP-a.

Također su istaknuli važnost sustavne procjene učinka poreznih i fiskalnih mjera na mikro, male i srednje poduzetnike, osobito u okolnostima visokih troškova poslovanja i inflacijskih pritisaka. "Smatramo kako porezni sustav mora biti predvidiv, pravedan i usklađen sa stvarnim ekonomskim okolnostima poslovanja", poručili su.