UGP traži skraćenje plaćanja bolovanja na teret poduzetnika

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je u ponedjeljak skraćivanje razdoblja u kojemu poslodavac podmiruje trošak bolovanja radnika s maksimalnih 42 na najviše sedam dana, uz preuzimanje daljnjeg troška na teret države. UGP kaže da mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99 posto svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70 posto radnika te su za njih dugotrajna bolovanja značajan financijski teret, posebno u vremenu rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova. Smatra kako dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produžuju bolovanja, čime se teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.

"Takav model nije dugoročno održiv. Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva", ističe UGP.

Ta udruga predlaže razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja, veću transparentnost i dostupnost podataka, analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika kao i bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava

Cilj prijedloga je unaprjeđenje sustava u smjeru veće učinkovitosti i pravednije raspodjele troškova, uz očuvanje prava radnika, kaže UGP.