UGP traži skraćenje plaćanja bolovanja na teret poduzetnika

Piše HINA,
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Poduzetnici upozoravaju da dugotrajna bolovanja predstavljaju velik financijski pritisak te predlažu da država preuzme trošak nakon prvog tjedna.

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je u ponedjeljak skraćivanje razdoblja u kojemu poslodavac podmiruje trošak bolovanja radnika s maksimalnih 42 na najviše sedam dana, uz preuzimanje daljnjeg troška na teret države. UGP kaže da mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99 posto svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70 posto radnika te su za njih dugotrajna bolovanja značajan financijski teret, posebno u vremenu rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova. Smatra kako dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produžuju bolovanja, čime se teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.

"Takav model nije dugoročno održiv. Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva", ističe UGP.

TALIJANSKI SUD ODLUČIO ŠTO ČEKA HRVATSKA? Talijani su uveli da možete na bolovanje ako vam je pas bolestan
ŠTO ČEKA HRVATSKA? Talijani su uveli da možete na bolovanje ako vam je pas bolestan

Ta udruga predlaže razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja, veću transparentnost i dostupnost podataka, analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika kao i bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava

Cilj prijedloga je unaprjeđenje sustava u smjeru veće učinkovitosti i pravednije raspodjele troškova, uz očuvanje prava radnika, kaže UGP.

