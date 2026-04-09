ŠTO ČEKA HRVATSKA? Talijani su uveli da možete na bolovanje ako vam je pas bolestan

Briga za teško bolesnog kućnog ljubimca odsad se priznaje kao opravdani razlog za korištenje plaćenog dopusta, mjera je to koju je uvela Italija. Tako, zaposlenici mogu iskoristiti do tri dana godišnjeg odmora, uz uvjet da prilože veterinarsku potvrdu o potrebi hitne skrbi, a životinja mora biti upisana u odgovarajući registar, javlja dnevnik.si

Ova mjera je rezultat dugotrajnog procesa koji je krenuo još 2017. godine presudom u poznatom slučaju "Cucciola". Sveučilišna knjižničarka iz Rima tada je uzela slobodan dan kako bi se brinula o svom starijem engleskom seteru te se izborila za pravo na plaćeni izostanak.

Njezini odvjetnici dokazali su da je prema talijanskom zakonodavstvu uskraćivanje pomoći životinji koja teško pati kazneno djelo.

Tako, odluka talijanskog suda brigu za životinje koje pate prepoznaje kao ozbiljnu ljudsku odgovornost, a ne samo kao pitanje životnog stila.