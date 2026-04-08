UPUTILI PRIJEDLOGE MINISTARSTVIMA

UGP traži transparentnost u upravljanju javnim novcem

Piše HINA,
Dražen Oreščanin, Udruga Glas Poduzetnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

UGP upozorava da usred aktualnih gospodarskih izazova i rasta troškova poslovanja, do izražaja dodatno dolazi potreba za učinkovitim i transparentnim upravljanjem javnim sredstvima

Udruga Glas poduzetnika (UGP) pokrenula je inicijativu za unaprjeđenje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja javnim sredstvima, uputivši u srijedu svoje prijedloge nadležnim ministarstvima.

UGP od Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa i digitalizacije, Ministarstva rada, Ministarstva zdravstva i Ministarstvo turizma i sporta, traži veću transparentnost trošenja javnih sredstava, dostupnost podataka o javnim nabavama, kriterijima i odlukama, razvoj digitalnih alata za praćenje korištenja javnih sredstava, te javno dostupne analize potreba i učinka mjera i ulaganja na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika.

Ističe da se u privatnom sektoru kroz fiskalizaciju osigurava potpuni digitalni trag i nadzor poslovanja u stvarnom vremenu, ali da usporediva razina transparentnosti i odgovornosti još uvijek nije sustavno osigurana u javnom sektoru.

- Radi se o novcu poreznih obveznika čijim raspolaganjem se izravno utječe na kvalitetu života svih građana Republike Hrvatske - navodi se u priopćenju Udruge.

UGP upozorava da usred aktualnih gospodarskih izazova i rasta troškova poslovanja, do izražaja dodatno dolazi potreba za učinkovitim i transparentnim upravljanjem javnim sredstvima. Smatra da nedavni slučajevi nepravilnosti i otvorena pitanja upravljanja sredstvima "u pojedinim javnim sustavima" dodatno naglašavaju važnost sustavnog unaprjeđenja nadzora i transparentnosti. 

Mikro, mali i srednji poduzetnici, koji čine 99 posto svih tvrtki u Hrvatskoj i zapošljavaju najveći dio radne snage, kroz poreze i doprinose u najvećoj mjeri financiraju javne sustave, kaže se u priopćenju UGP-a.

- Transparentnost nije opcija, već standard. Ako vrijedi za privatni sektor, mora vrijediti i za javni - osobito kada se radi o novcu građana i poduzetnika - poručuje UGP.

Naglašava kako je cilj njegove inicijative doprinijeti razvoju učinkovitijeg i pravednijeg sustava te jačanju percepcije pravednosti i jednakih standarda. Poziva institucije na otvoren i kontinuiran dijalog i suradnju s predstavnicima mikro, malih i srednjih poduzetnika.

