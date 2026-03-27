NAKON AFERE

Udruga Glas poduzetnika: Dosta je bilo dvostrukih standarda

Piše HINA,
Zagreb: Panel "5 godina Udruge Glas poduzetnika - Od ideje do pokreta" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Poduzetnici upozoravaju na aferu u Hrvatski skijaški savez i traže veću transparentnost te jednake kriterije za javni i privatni sektor

Iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) u petak su poručili da moraju prestati dvostruki standardi u postupanju države prema sebi i poduzetnicima, navodeći najnoviji primjer višemilijunsku aferu u Hrvatskom skijaškom savezu, te su zatražili jednaka pravila za javni i privatni sektor, bez kojih, ističu, nema stabilnog gospodarstva. "U vrijeme gospodarskih izazova, dok poduzetnici posluju pod sve većim pritiskom troškova, regulacije i stroge fiskalne kontrole, javnost ponovno svjedoči ozbiljnim nepravilnostima i višemilijunskim zlouporabama novca poreznih obveznika", istaknuli su iz UGP-a, navodeći najnoviji primjer višemilijunsku aferu u Hrvatskom skijaškom savezu, u kojoj je prema dostupnim informacijama iz medija, u razdoblju od deset godina nestalo oko 30 milijuna eura.

Takvi slučajevi, kako su istaknuli, dodatno potvrđuju duboki problem nejednakih pravila i nedostatka transparentnosti u upravljanju javnim novcem. Istovremeno, poduzetnici se suočavaju s kaznama koje mogu doseći i do 20.000 eura zbog minimalnih odstupanja - poput nekoliko eura razlike u blagajni ili manjih tehničkih nepravilnosti.

"To nije održiv sustav. To je sustav dvostrukih standarda", istaknuli su iz UGP-a. Takvi slučajevi nisu samo pitanje odgovornosti institucija, već i pitanje zaštite građana i upravljanja novcem poreznih obveznika. Svaka nepravilnost u javnom sektoru, kako su kazali u UGP-u, izravno utječe na kvalitetu javnih usluga i povjerenje građana u institucije.

Nužni jednaki standardi nadzora za javni i privatni sektor

UGP zahtijeva jednake standarde nadzora i odgovornosti za javni i privatni sektor, punu transparentnost trošenja javnog novca u realnom vremenu, uvođenje digitalnih i automatiziranih sustava nadzora javnih financija te primjenu načela oportuniteta za manje administrativne pogreške u poslovanju.

"Smatramo kako je nužno uvesti suvremena digitalna rješenja, uključujući alate temeljene na umjetnoj inteligenciji, koji mogu osigurati pravovremeno otkrivanje nepravilnosti i smanjiti prostor za zlouporabe", istaknuli su iz UGP-a.

Podsjećaju kako već više od 20 dana čekaju očitovanje Hrvatskog sabora na prijedlog primjene načela oportuniteta, kojim bi se za manje pogreške uvelo upozorenje umjesto trenutnog kažnjavanja. Takav pristup, smatraju, doprinio bi većoj pravnoj sigurnosti i zdravijem poslovnom okruženju.

Iz UGP-a napominju kako Hrvatska već godinama stagnira u borbi protiv korupcije, dok primjeri zemalja poput Estonije pokazuju da su sustavne i brze promjene moguće. Vjeruju da institucije imaju ključnu ulogu u rješavanju ovog problema te da je zajedničkim djelovanjem moguće uspostaviti pravedniji i transparentniji sustav.

"Ako država ne počne primjenjivati ista pravila na sebe kao i na poduzetnike, jasno je da problem nije u tržištu, već u sustavu", istaknuli su iz UGP-a te poručili kako bez jednakih pravila nema stabilnog gospodarstva, a bez povjerenja nema razvoja.

