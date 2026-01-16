Obavijesti

TOTALNI KAOS!

UGP skupio 6.000 potpisa: Traže hitan sastanak s Primorcem zbog fiskalizacije

Piše Ivan Jukić,
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Problemi se svakodnevno gomilaju na terenu. Najveći posrednici zabilježili su tisuće poziva korisnika koji se susreću s neočekivanim poteškoćama...

Admiral

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je hitan sastanak s ministrom financija Markom Primorcem zbog, kako navode, ozbiljnih problema u primjeni Fiskalizacije 2.0. Iz Udruge upozoravaju da se novi sustav uvodi bez dovršenog i funkcionalnog regulatornog okvira, što poduzetnike i računovođe dovodi u situaciju pravne i operativne nesigurnosti. Ujedno najavljuju i predaju peticije s više od 6.000 potpisa nezadovoljnih poduzetnika.

UGP ističe da tri mjeseca nakon stupanja zakona na snagu, donesenog 1. rujna, još uvijek ne postoji Pravilnik koji bi detaljno definirao primjenu Fiskalizacije 2.0. „To jasno pokazuje da sustav nije spreman za punu implementaciju“, poručuju iz Udruge.

Problemi se svakodnevno gomilaju na terenu. Najveći posrednici zabilježili su tisuće poziva korisnika koji se susreću s neočekivanim poteškoćama, dok računovođe i informatičari od Božića rade u pojačanom režimu kako bi uopće omogućili izdavanje i slanje računa.

- Do sada nismo naišli na računovođu koji nije imao problema s Fiskalizacijom 2.0 - ističu iz UGP-a.

Dodatni izazov predstavlja sporost Državnog zavoda za statistiku, koji je jedini nadležan za pitanja oko KPD šifri. Poduzetnici tvrde da odgovori često kasne ili uopće ne stižu, iako su kazne za pogrešne oznake vrlo visoke.

Udruga se zahvalila Poreznoj upravi na odluci da se u ovoj fazi ne izriču kazne, ali tvrdi da takvu odluku treba formalizirati na razini Vlade. Smatraju da je nužno osigurati prijelazno razdoblje bez sankcija dok se sustav potpuno ne stabilizira.

- I Vlada i poduzetnici žele isto, digitaliziranu i bogatiju Hrvatsku, ali do toga se može doći samo kroz jasan okvir i otvoren dijalog, a ne kroz pravnu nesigurnost i pritisak na one koji žele poslovati uredno i zakonito - poručio je predsjednik Udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.

Udruga je Ministarstvu dostavila i detaljan popis tehničkih poteškoća s kojima se računovođe i poduzetnici nose otkako je novi sustav uveden.

