IMALA JE POMAGAČA

Maloljetnica iz Šibenika nožem napala zaposlenicu trgovine i opljačkala je. Napala i policajku

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnica iz Šibenika nožem napala zaposlenicu trgovine i opljačkala je. Napala i policajku
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Policija je brzo reagirala pa je napadačica uhićena i privedena u službene prostorije na istragu, tijekom koje je napala i policajku

Kriminalistička policija Odjela općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske dovršila je istragu nad maloljetnicom osumnjičenom za krađu i napad na službenu osobu i istragu nad muškarcem (31) zbog kaznenog djela Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, piše šibensko-kninska policija.

Sumnja se da je maloljetnica u srijedu oko 12 sati ušla u trgovinu u Jezerima kraj Šibenika, gdje je iz ureda ukrala crni novčanik s dokumentima zaposlenice trgovine i više komada duhanskih proizvoda. Nakon toga je otišla do blagajne gdje se zaposlenica nalazila, izvukla nož i njime zamahivala prema zaposlenici. Ozlijedila joj je ruku i zadala lakše tjelesne ozljede, a onda iz blagajne uzela novac.

Policija je brzo reagirala pa je napadačica uhićena i privedena u službene prostorije na istragu, tijekom koje je napala i policajku. Uhvatila ju je rukama za košulju u predjelu prsa i snažno privukla sebi.

U sklopu istrage na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u četvrtak u Jezerima su obavili pretragu kuće u kojoj napadačica boravi. Tom je prilikom policija pronašla i oduzela sedam kutija cigareta i kuhinjski nož.

Tijekom istrage su utvrdili da je maloljetnici u bijegu nakon krađe i napada pomogao muškarac (31). Pretragom prostorija u kojima on boravi policija je pronašla tri kutije cigareta, osobnu iskaznicu osumnjičene maloljetnice i novac. Protiv njega će podnijeti kaznenu prijavu redovnim putem.

Nakon dovršene istrage, osumnjičena maloljetnica je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
