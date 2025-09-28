Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Samo sat vremena prije nego je u Šibeniku došlo do tragedije u kojoj je poginula žena, u Makarskoj je nakon aktiviranja signalne rakete teško ozlijeđena žena. A kako doznajemo neslužbeno, radi se o 30-godišnjakinji.

Netko od svatova aktivirao je najvjerojatnije signalnu raketu na Kačićevu trgu ispred katedrale. Ona je ozlijedila ženu koja je zatražila pomoć u Domu zdravlja Makarska. Oni su i obavijestili policiju koja je izašla na teren.

No, dok se to sve odvijalo, neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.

Policija nastavlja istraživanje cijelog incidenta te se čeka i povratak svih svatova, a o svemu su obavijestili državno odvjetništvo.