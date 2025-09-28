Obavijesti

OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Piše Ivan Hruškovec,
Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.

Samo sat vremena prije nego je u Šibeniku došlo do tragedije u kojoj je poginula žena, u Makarskoj je nakon aktiviranja signalne rakete teško ozlijeđena žena. A kako doznajemo neslužbeno, radi se o 30-godišnjakinji. 

HOROR U ŠIBENIKU 'Svi smo bili u šoku, nikako ne možemo vjerovati da je netko od baklje poginuo na svadbi'
Netko od svatova aktivirao je najvjerojatnije signalnu raketu na Kačićevu trgu ispred katedrale. Ona je ozlijedila ženu koja je zatražila pomoć u Domu zdravlja Makarska. Oni su i obavijestili policiju koja je izašla na teren.

No, dok se to sve odvijalo, neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.

SVATOVI NAPUSTILI HRVATSKU Dvije tragedije u sat vremena. I u Makarskoj aktivirali signalnu raketu, teško je ozlijeđena žena
Policija nastavlja istraživanje cijelog incidenta te se čeka i povratak svih svatova, a o svemu su obavijestili državno odvjetništvo.

