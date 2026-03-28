Policija privela i ministra, sumnja se na nemar tijekom krvavih prosvjeda koji su odnijeli 76 života
Uhićen bivši premijer Nepala: Istražuju ga zbog smrti desetaka mladih prosvjednika
Bivši nepalski premijer K.P. Sharma Oli uhićen je u subotu dok policija istražuje je li njegov nemar doveo do više desetaka poginulih tijekom antikorupcijskih prosvjeda generacije Z prošlog rujna, rekli su dužnosnici a prenosi Reuters. Njegov ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak je također uhićen. Privedeni su dan nakon što je Balendra Šah, reper koji je postao političar, položio prisegu kao premijer Nepala i nakon što je prošlog tjedna tijelo koje istražuje nasilje tijekom prosvjeda preporučilo da se protiv njih podignu optužnice zbog nemara. Ukupno je 76 osoba poginulo u dva dana nemira, koji su doveli do Olijeve ostavke.
Glasnogovornik policije Om Adhikari je rekao da su Oli i Lekhak u policijskoj postaji u Katmanduu te da će se pred sudom pojaviti u nedjelju, što je radni dan u Nepalu.
"Uhitili smo ih prema preporukama istražnog povjerenstva", kazao je.
Sedamdesetčetverogodišnji Oli, kojem je dva puta presađivan bubreg, kasnije je iz policijske stanice premješten u bolnicu, rekli su očevici.
Njegov odvjetnik Tikaram Bhattarai rekao je za Reuters da je uhićenje bilo neopravdano.
"Kazali su da je (uhićen) zbog istrage. To je nezakonito i neprimjereno jer ne postoji rizik da će pobjeći ili izbjegavati ispitivanje", dodao je.
Istražno tijelo smatra Olija odgovornim jer nije djelovao kako bi zaustavio višesatnu pucnjavu u kojoj je tijekom prvog dana prosvjeda poginulo najmanje 19 mladih prosvjednika.
Bijes zbog smrtnih slučajeva je Šahovoj stranci Rastriya Swatantra pomogao osigurati uvjerljivu pobjedu na izborima ovog mjeseca.
