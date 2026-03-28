Obavijesti

News

Komentari 0
PODNIO OSTAVKU

Uhićen bivši premijer Nepala: Istražuju ga zbog smrti desetaka mladih prosvjednika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Uhićen bivši premijer Nepala: Istražuju ga zbog smrti desetaka mladih prosvjednika
Foto: Navesh Chitrakar

Policija privela i ministra, sumnja se na nemar tijekom krvavih prosvjeda koji su odnijeli 76 života

Bivši nepalski premijer K.P. Sharma Oli uhićen je u subotu dok policija istražuje je li njegov nemar doveo do više desetaka poginulih tijekom antikorupcijskih prosvjeda generacije Z prošlog rujna, rekli su dužnosnici a prenosi Reuters. Njegov ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak je također uhićen. Privedeni su dan nakon što je Balendra Šah, reper koji je postao političar, položio prisegu kao premijer Nepala i nakon što je prošlog tjedna tijelo koje istražuje nasilje tijekom prosvjeda preporučilo da se protiv njih podignu optužnice zbog nemara. Ukupno je 76 osoba poginulo u dva dana nemira, koji su doveli do Olijeve ostavke.

Glasnogovornik policije Om Adhikari je rekao da su Oli i Lekhak u policijskoj postaji u Katmanduu te da će se pred sudom pojaviti u nedjelju, što je radni dan u Nepalu.

"Uhitili smo ih prema preporukama istražnog povjerenstva", kazao je.

Sedamdesetčetverogodišnji Oli, kojem je dva puta presađivan bubreg, kasnije je iz policijske stanice premješten u bolnicu, rekli su očevici.

Njegov odvjetnik Tikaram Bhattarai rekao je za Reuters da je uhićenje bilo neopravdano.

"Kazali su da je (uhićen) zbog istrage. To je nezakonito i neprimjereno jer ne postoji rizik da će pobjeći ili izbjegavati ispitivanje", dodao je.

Istražno tijelo smatra Olija odgovornim jer nije djelovao kako bi zaustavio višesatnu pucnjavu u kojoj je tijekom prvog dana prosvjeda poginulo najmanje 19 mladih prosvjednika.

Bijes zbog smrtnih slučajeva je Šahovoj stranci Rastriya Swatantra pomogao osigurati uvjerljivu pobjedu na izborima ovog mjeseca.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026