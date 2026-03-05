Nepal na izborima: Generacija Z izaziva stare političke elite

Nepal u četvrtak glasa na općim izborima na kojima se nove stranke, koje se hrane frustracijom generacije Z, suočavaju s etabliranim političkim snagama koje se oslanjaju na tradicionalnu bazu podrške, što otvara mogućnost još jedne koalicijske vlade.

Izbori se održavaju mjesecima nakon što su prosvjedi predvođeni mladima potresli ovu južnoazijsku zemlju, a tisuće mladih Nepalaca izašle su na ulice zahtijevajući odgovornost, radna mjesta i kraj korupcije.

Prosvjedi koji su praćeni žrtvama otkrili su duboko nezadovoljstvo među mladima zbog odvojenosti političkih elita od svakodnevnog života.

Od 136 stranaka registriranih pri Izbornom povjerenstvu, samo 65 sudjeluje na izborima.

Vlada je proglasila trodnevni državni praznik za izbore, navodeći sigurnosne razloge i logističke izazove u ovoj himalajskoj naciji.

Nepal nema praksu objavljivanja istraživanja javnog mnijenja, ali analitičari smatraju da bi se stranka Rastriya Swatantra (RSP) mogla pojaviti kao najveća pojedinačna stranka, dok se za novoosnovane stranke Shram Sanskriti i stranke Ujyaalo Nepal smatra da bi mogle pomrsiti račune u pojedinim izbornim jedinicama.

Očekuje se da će dosta glasova osvojiti etablirane stranke, uključujući Nepalski kongres, Komunističku partiju Nepala, Nepalsku komunističku partiju i rojalističku stranku Rastriya Prajatantra.

Gehendra Lal Malla, profesor političkih znanosti na Sveučilištu Tribhuvan u Katmanduu, rekao je da bi to što nema predizbornih koalicija u kombinaciji s brojnim manjim strankama, moglo otežati svakoj pojedinačnoj stranci osiguranje jasne većine.

„RSP ima pravi zamah i mogao bi dobro proći. Međutim, čini se da nijedna stranka neće osigurati jasnu većinu“, rekao je.