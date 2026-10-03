Uhićen bivši šef Hrvatske poljoprivredne komore: Sustav zaštite od divljači neučinkovit

U povodu uhićenja nekadašnjeg predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Darka Grivičića zbog sumnje u protuzakoniti lov, HPK je poručio da ne opravdavaju kršenje zakona, ali i upozorio na neučinkovit sustav zaštite poljoprivrednika od štete od divljači.

"Ne opravdavamo kršenje zakona, ali ne okrećemo leđa poljoprivrednicima koji kontinuirano trpe štete od divljači", poručila je u subotu u priopćenju Hrvatska poljoprivredna komora (HPK).

Ističu kako izražavaju žaljenje zbog uhićenja Grivičića, donedavnog člana Nadzornog odbora HPK, ali i upozorili da se i na tom konkretnom slučaju pokazuje da sustav zaštite poljoprivrednika i njegove proizvodnje od štete od divljači očito opet pokazuje neefikasan.

"Smatramo da se zakon RH mora poštovati, što je temelj svake uređene države. O odgovornosti Darka Grivičića odlučit će nadležne institucije, a do tada mi u HPK nećemo suditi čovjeku, ali nećemo niti šutjeti o onome što je tom događaju prethodilo", poručili su.

Naveli su pritom da poznaju hrvatskog poljoprivrednika i znaju kako izgleda kada čovjek mjesecima radi, ulaže, sije i gleda kako mu raste ono od čega treba živjeti, a onda dođu divlje svinje i u nekoliko noći unište ono što je stvarao mjesecima.

Predsjednik HPK Željko Mihelić napomenuo je da su posljednjih mjeseci više puta oštro i nedvosmisleno upozoravali na problem šteta od divljači, ukazivali na brojne nelogičnosti sustava i tražili izmjene Zakona o lovstvu, te još jednom pitaju koliko dugo poljoprivrednik može vjerovati sustavu koji mu govori da će ga zaštititi.

"Iz tog razloga potpuno razumijemo da je Darku Grivičiću vjerojatno u jednom trenutku postalo dosta priča, obećanja i nefunkcioniranja sustava", kažu u HPK te dodaju kako ne opravdavaju bilo kakvo kršenje zakona, ali razumiju čovjeka koji je godinama gledao kako mu divljač uništava ono od čega živi.

Brodsko-posavska policija izvijestila je u petak da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom zbog sumnje da je 1. listopada poslijepodne u lovištu na području općine Stara Gradiška bez odobrenja za lov usmrtio divljač koja se nalazila u ranije protuzakonito postavljenoj metalnoj lovci.

Policija je utvrdila i da je lovačko oružje prevozio s napunjenim spremnikom te da kod sebe nije imao oružni list.

Muškarac je uhićen i priveden u policijske prostorije, a oružje i streljivo privremeno su mu oduzeti.