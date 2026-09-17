Obavijesti

News

Komentari 4
KRŠ I LOM U GAJNICAMA

Uhićen divljak koji je mrtav pijan probio ogradu i završio u terenu dok su djeca igrala!

Piše Veronika Miloševski, Iva Tomas,
Čitanje članka: 3 min
Uhićen divljak koji je mrtav pijan probio ogradu i završio u terenu dok su djeca igrala!
16
Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vozača su uhitili nakon što je u četvrtak pušten iz bolnice. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, vozač će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku

Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas", rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba u srijedu navečer. Kaže kako je automobil vozio jako brzo. Policija je objavila detalje nesreće, a ozlijeđen je vozač (31) i pješak (42) na kojeg je naletio.

IZBJEGNUTA TRAGEDIJA U ZAGREBU VIDEO Autom uletio na tribine za vrijeme utakmice! Trener ga savladao: 'Djeca su plakala...'
VIDEO Autom uletio na tribine za vrijeme utakmice! Trener ga savladao: 'Djeca su plakala...'
Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve Zagreb: Vozač automobilom probio ogradu na terenu NK Ponikve
15
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Oko 20 sati, 31-godišnjak (pod utjecajem od 2,12 g/kg alkohola u organizmu) upravljao je osobnim automobilom marke Kia Ceed zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Ulicom Sigetje u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Medpotoki, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste pa je u nastavku kretanja ušao u raskrižje, gdje je nastavio vožnju ravno, sletio s kolnika na meki teren, naletio na rubni kamen te u nekontroliranom kretanju prešao preko mekog terena i nogostupa gdje je naletio na zaštitnu ogradu nogometnog kluba - piše policija u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' VIDEO
Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' | Video: Čitatelj 24sata

Dalje navode kako je probio ogradu i autom prošao kroz nju te naletio na pješaka (42)...

- Navedenu ogradu je probio i prošao vozilom kroz nju, nakon čega je naletio na 42-godišnjeg pješaka koji se nalazio na terenu unutar kruga, na prostoru između spomenute vanjske zaštitne ograde i betonskog zaštitnog zida nogometnog terena na kojemu se u tom trenutku nalazilo više djece, s obzirom na to da je u tijeku bila utakmica. U navedenom događaju su lakše ozlijeđeni 42-godišnji pješak i 31-godišnji vozač - priopćila je PU zagrebačka.

Vozača su uhitili nakon što je u četvrtak pušten iz bolnice. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, vozač će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'
BRAT PODIJELIO PRIČU

Sestru je našao bez svijesti pred zaključanom hitnom na Braču: 'Nije imala znakova života...'

Zvala me i rekla da je loše, a da nema nikoga na hitnoj. Bio sam budan jer sam gledao utakmicu, inače spavam u to vrijeme i imam ugašen ton, ispričao nam je Andrejin brat Dinko.
Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'
URSULINA IDEJA

Trump oštro prijeti Europi zbog Kanade: 'Uvest ću visoke carine ili potpuno prekinuti trgovinu!'

Trump je novinarima u zračnoj luci u Charlotteu rekao da bi integraciju Kanade u EU, ako je procijeni neprijateljskom prema SAD-u, mogao kazniti carinama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026