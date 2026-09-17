Uhićen divljak koji je mrtav pijan probio ogradu i završio u terenu dok su djeca igrala!

Dečko u autu je velikom brzinom izletio s ceste i udario u ogradu dok je trajala utakmica. Ima ozlijeđenih. Užas", rekao nam je čitatelj koji je snimio trenutak nakon što je muškarac autom probio ogradu NK Ponikve na zapadu Zagreba u srijedu navečer. Kaže kako je automobil vozio jako brzo. Policija je objavila detalje nesreće, a ozlijeđen je vozač (31) i pješak (42) na kojeg je naletio.

- Oko 20 sati, 31-godišnjak (pod utjecajem od 2,12 g/kg alkohola u organizmu) upravljao je osobnim automobilom marke Kia Ceed zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Ulicom Sigetje u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Medpotoki, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste pa je u nastavku kretanja ušao u raskrižje, gdje je nastavio vožnju ravno, sletio s kolnika na meki teren, naletio na rubni kamen te u nekontroliranom kretanju prešao preko mekog terena i nogostupa gdje je naletio na zaštitnu ogradu nogometnog kluba - piše policija u priopćenju.

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Pokretanje videa... VIDEO Autom 'proletio' kroz ogradu nogometnog kluba u Zagrebu: 'Dečki su igrali tekmu' | Video: Čitatelj 24sata

Dalje navode kako je probio ogradu i autom prošao kroz nju te naletio na pješaka (42)...

- Navedenu ogradu je probio i prošao vozilom kroz nju, nakon čega je naletio na 42-godišnjeg pješaka koji se nalazio na terenu unutar kruga, na prostoru između spomenute vanjske zaštitne ograde i betonskog zaštitnog zida nogometnog terena na kojemu se u tom trenutku nalazilo više djece, s obzirom na to da je u tijeku bila utakmica. U navedenom događaju su lakše ozlijeđeni 42-godišnji pješak i 31-godišnji vozač - priopćila je PU zagrebačka.

Vozača su uhitili nakon što je u četvrtak pušten iz bolnice. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, vozač će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela obijesne vožnje u cestovnom prometu.