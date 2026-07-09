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AKCIJA USKOKA

Uhićen Josip Horvat Bambo

Piše Ivan Jukić,
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Uhićen Josip Horvat Bambo
Foto: 24sata
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Navodno je riječ je o nastavku istrage koja je ranije pokrenuta protiv bivšeg načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka

Policija je po nalogu USKOK-a u četvrtak ujutro uhitila Josipa Horvata, poznatijeg kao Bambo, zbog sumnje na poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti te pranje novca. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, riječ je o nastavku istrage koja je ranije pokrenuta protiv bivšeg načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka.

Ajček, nekadašnji HDZ-ov načelnik, zajedno sa još šest osoba obuhvaćen je opsežnom istragom USKOK-a zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganje u počinjenju tog kaznenog djela te pranje novca.

Prema sumnjama istražitelja, Ajček je financijskim malverzacijama oštetio proračun Općine Gradina za najmanje 1,29 milijuna eura, dok je tvrtka Projekt Gradnja Vir, koja je u međuvremenu ugašena, na taj način stekla nepripadnu imovinsku korist veću od milijun eura.

Osim Ajčeka, u ranijoj akciji uhićeni su Matej Horvat, Arnold Biterman, Alen Horvat, Marta Miličević, Benjamin Sikirić i Danijel Živković. Tereti ih se da su pomagali bivšem načelniku ili sudjelovali u pranju novca.

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