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U ISTRAŽNOM JE ZATVORU

Uhićen mladić (26) u Zagrebu: Osumnjičen je za čak 341 kazneno djelo! Šteta 141.000 €

Piše HINA,
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Uhićen mladić (26) u Zagrebu: Osumnjičen je za čak 341 kazneno djelo! Šteta 141.000 €
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu...

Zagrebačka policija uhitila je 26-godišnjaka kojeg sumnjiči za čak 341 kazneno djelo i štetu od preko 140.000 eura jer je lažirajući osobne iskaznice i krivotvoreći potpise svojih žrtava sklapao pretplatničke ugovore s teleoperaterima i tako došao do "više desetaka” mobitela.

Policija je u srijedu izvijestila da osumnjičenog tereti za čak 107 prijevara, isto toliko slučajeva nedozvoljene uporabe osobnih podataka te 127 kaznenih djela krivotvorenja isprave.

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Navode da je 26-godišnjak s unaprijed stvorenom namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi, od listopada 2023. do rujna 2025. na zasad neutvrđen način protupravno pribavio osobne podatke 48 građana da bi potom koristeći računalne sustave krivotvorio njihove ranije protupravno pribavljene osobne iskaznice.

Sumnja se da je krivotvorene osobne iskaznice potom putem interneta koristio za sklapanje pretplatničkih ugovora s različitim telekomunikacijskim operaterima na ime oštećenih osoba te koristio pravo kupovine mobilnih telefona uz značajne popuste.

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Na takav je način pribavio više desetaka mobilnih uređaja i SIM kartica koje je u više navrata osobno preuzeo u poslovnicama pošte ili od dostavne službe na području grada Zagreba, dok je prilikom njihovog preuzimanja krivotvorio potpise oštećenih.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog, koji se od ranije nalazi u istražnom zatvoru, podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji koja je prema osumnjičenom i prije više puta postupala i kazneno ga prijavljivala.

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