Svjedočanstva mažoretkinja o Šćuricu: Pitao me 'fukaš li kaj?' Na blogu je pisao odvratne šale

Iako sam otišla iz Zagrebačkih mažoretkinja prije desetak godina, i dalje imam noćne more, sanjam kako kasnim na nastup i da ću biti osramoćena, da će me psovati i izbaciti iz tima, jer to je bila posljedica kašnjenja. Bilo je, međutim, i seksualnog uznemiravanja u vidu primanja za stražnjicu kad sam imala 15-16 godina. Kad sam mu jasno i glasno rekla da prestane, bila sam proglašena i obilježena kao problematična..., govori nam uz uvjet anonimnosti bivša zagrebačka mažoretkinja o šefu Alenu Šćuricu.

Sve je počelo u ponedjeljak, kako ga je on nazvao, "minornim incidentom" na dočeku srebrnih rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Jedna je mažoretkinja napravila pogrešan korak, okrznuvši kapetana Domagoja Duvnjaka, koji je prolazio, a iste te sekunde Šćuric joj se unio u lice te vikao na nju. A onda je krenula lavina i slučaj se pretvara u pokret. Sve je više djevojaka koje se javljaju medijima, progovarajući o ponašanju šefa Zagrebačkih mažoretkinja, o njegovim vulgarnostima, uvredama, zabranama... No javljaju se i roditelji, pokazuju nam ugovor sa Zagrebačkim mažoretkinjama, u nekim je stavkama jeziv.

- Stalno je ispitivao 'Jel fukaš kaj?', a ako mu se ne bi na to odgovorilo, forsirao je odgovor uz podrugljivo smijanje - nastavlja bivša mažoretkinja govoriti za 24sata.

'Ponižavao me, govorio nam je da smo debele'

Hvalio se, kaže, "s koliko je djevojaka iz tima spavao".

- Ponižavao me i govorio mojim prijateljicama iz tima protiv mene svaki put kad bih počela govoriti ili upozoravati cure kako je nešto nepravedno, protuzakonito ili je zlostavljanje. Jednom smo na ceremoniji otvorenja tijekom neke važnije utakmice napravili manju grešku tijekom himne, nismo čučnule dok smo nosile zastavu, čekalo nas je više od pola sata ponižavanja, suza i psovki - nastavlja bivša mažoretkinja.

Dodaje kako se u njeno vrijeme mnogo djevojaka izgladnjivalo jer im je govorio da su debele iako su neke bile samo drukčije građe tijela - širih bokova i ramena.

- Prijetio nam je da ćemo biti izbačene ako odaberemo odlazak na maturalno putovanje ili norijadu umjesto na prvenstvo ili na turneju, tako da je mnogo djevojaka propustilo te važne događaje u svojem životu, uključujući mene. Na treninge smo morale dolaziti i bolesne, ako nismo imale temperaturu, i morale smo gledati - govori djevojka.

'Prijetio nam je'

Neke djevojke i danas imaju problem sa samopouzdanjem, kaže, zbog njegovih neprimjerenih komentara i djela.

- Ja sam nakon ispisa prekinula sve kontakte s njim i trebalo mi je više od pet godina, plus psihoterapija, da se oporavim i vratim samopouzdanje. On je tim postavljao tako da bi one koje se nisu slagale s njim, ili koje su su upozoravale na njegove pogreške i maltretiranje, vrijedile manje. Isto je bilo ako su bile debele, prištave ili nosile aparatić za zube - govori djevojka.

Nazvali smo na mobitel Alena Šćurica da ga pitamo o svim tvrdnjama.

Javila nam se ženska osoba te kazala kako "izjave više neće davati".

- Toliko smo se laži naslušali da je to strašno, eskaliralo je. Nije nam dana prilika da kažemo svoje mišljenje - rekla je žena.

Na pitanje kako nije kad su televizije puštale i više od deset minuta intervjua sa Šćuricem, u više navrata, odgovorila je kako je "sve izvučeno iz konteksta".

'Trebalo mi je više od pet godina da se oporavim od njega'

Kako je Šćuric rekao za RTL, kojem se do tog trenutka javilo 56 djevojaka sa svojim svjedočanstvima o njegovu ponašanju, "ima djece koja su nezadovoljna i svašta će reći. Na šest i pol tisuća klinaca to nije puno svjedočanstava", zaključio je.

- Da sam dirao djevojke ili da su mi sjedile u krilu, zar ne mislite da me neki tata već ne bi 'skinuo', ili neka mama zatukla ili ubila? Najoštrije to odbacujem. Pomogao sam stotinama djevojaka, mogu pozvati 500 njih koje će govoriti u superlativima - rekao je Šćuric.

Tim nikad nije tražio manekenke i laž je da je djevojkama i djevojčicama govorio da su debele, kazao je. Još je prije incident na Trgu nazvao "minornim", dodajući kako svi treneri nekad viču na svoje sportaše.

Bivša je mažoretkinja za 24sata imala potrebu reći da je Šćuric učinio i neke dobre stvari.

- Štitio je djevojke od problema s alkoholom, drogom, nasilnicima u njihovoj okolini. Bio je spreman financijski pomoći svakoj curi koja se pronašla u težoj životnoj situaciji, organizirao je instrukcije za njihove loše ocjene. No većinu vremena izražavao je tu svoju lošu stranu i mislim da ne postoji niti jedna cura koja ga se nije bojala - kaže ona...

'Humor' seksualne prirode

I roditelji s kojima smo razgovarali kažu da su se njihove kćeri bojale "šefa", on nije dolazio na sve treninge, ali ponekad jest. Razgovarali smo s još jednom bivšom mažoretkinjom, danas odraslom osobom. Nije bila u klubu kod Šćurica nego u klubu koji je s njim, kaže, blisko surađivao. Doživjela je mnoga neugodna iskustva.

- Ono što ja mogu reći je da nisam bila dio Zagrebačkih mažoretkinja, ali sam imala nesreću biti dio drugoga kluba, koji je vodio čovjek vrlo sličan njemu. Još se sad sjećam kako me on zvao noću na mobitel, vrištao mi i psovao po sat-dva. Stvari koje mi kao flashbackovi ispadaju o Alenu su sljedeće: kao gostujući tim dolazimo držati špalir na utakmicu Dinamo - Osijek na Maksimir. Mi smo u garderobi, a Alen na hodniku ispred vrišti iz petnih žila na svoj tim, posebno na jednu djevojku jer nije donijela službene naušnice - prisjeća se žena.

Prepričava i druge stvari.

- Alen nije završio pravo, ali je predavač sudačkog prava. Govorio nam je bez pardona o ocjenjivanju općeg dojma, pri čemu je jedan od aspekata izgled mažoretkinja. Tu se prvenstveno misli na urednost, imaju li sve elemente odore, je li držanje tijela ispravno... Međutim, on nam mrtav-hladan objašnjava da se tu ocjenjuje jesu li sve djevojke podjednake visine, ima li debelih... Navodio je primjere drugih timova, kao loš primjer ističući predvodnicu kadetkinja, to su djevojčice od 8 do 11 godina, iz drugog sastava, da je 'debela i stupasta' i da super pleše, ali im snižava bodove zbog izgleda - govori žena.

Odaje nam kako se Šćuricu jedanput požalila na svojeg voditelja.

- Kad mi je moj voditelj slao neprilične poruke, bila sam već punoljetna, požalila sam se Alenu. Sjedio je u svojem uredu i to komentirao riječima kako 'ne može vjerovati da je bio tako glup, da to piše u porukama'. Dakle, nije se zgražao nad porukama mojeg voditelja nego nije mogao vjerovati da je ovaj poruke pisao - kaže bivša mažoretkinja.

- Alenov 'humor' vječito je bio seksualne prirode, hvalio se kako je svojoj mažoretkinji opremio stan skupim namještajem 'jer je zaradila' - govori žena.

- Vidjela sam i doživjela, nažalost, mnogo toga jer sam poslije i blisko surađivala s njim na terenu. I dan danas, kao odrasla žena, poduzetnica, majka, umirem od straha da ovo što sam napisala ne poveže sa mnom i ne učini nešto, ocrni me, izvrne priču, jer je to radio redovito - kaže nam.

'Umislio je da je bog'

Ovim je, makar i anonimnim istupom, međutim, željela poslati poruku djevojkama iz Zagrebačkih mažoretkinja, i drugih timova, "u kojima su voditelji slični Šćuricu".

- Ovo je priča o Alenu Šćuricu, ali ima nas koje znamo i za vas iz drugih timova. Znajte, djevojke, da vas podržavamo i volimo. Mažoretkinje su jedna divna stvar i sjajna zajednica, ali samo ako je okruženje zdravo. Najgore je što cijelo vrijeme znaš da tu nešto ne štima, ali ne možeš reći roditeljima jer će se ispisati. I svi te uvjeravaju kako je on 'takav', što 'samo treba prihvatiti' - zaključuje žena.

Razgovarali smo i s drugim bivšim Šćuricevim suradnicima. Kažu da je dobro i plemenito krenuo '90-ih, a onda je "izgubio kompas".

- Napravio je tad puno dobrih stvari, ali kako je vrijeme prolazilo i posao rastao, izgubio je kompas, počeo je misliti da je nedodirljiv, umislio je da je bog - kažu nam bivši suradnici.

Dodaju kako mu je pobjeda na natjecanjima bila vrlo ozbiljna misija, a ambicija ogromna. Pobjeda je, dodaju, bila njegov smisao života. Uostalom, dodaju, on i živi od mažoretkinja, što je u slučaju drugih voditelja rijetkost.

- Mažoretkinje su njegov 'full time job', to su sponzorstva, naknade od Grada... - kažu suradnici te dodaju da je Šćuric 2015. odlukom skupštine izbačen iz saveza mažoretkinja, u kojem je bio tajnik.

Zašto su ga izbacili, ne specificiraju. Dodaju samo kako su ga htjeli i sankcionirati, ali im je na instancijama kojima su se obratili rečeno kako mogu samo podnijeti privatnu tužbu, za što nisu imali novca.

Kažu i to da je Šćuric prema njima bio "nemoguć, agresivno naporan kad bi ga nešto razljutilo".

'Ako si ljut, zatvori gubicu'

Prelistali smo i javno dostupan blog Zagrebačkih mažoretkinja, njihovo službeno glasilo, koje, kako stoji u ugovoru od prije desetak godina koji imamo, "članovi imaju obavezu pratiti kako im ne bi promakla neka informacija". Na njemu se otvoreno spominju imena djevojaka i ne baš smiješne šale iz njihova privatnog života. "Fino su mi ga smjestili" naslov je bloga u rubrici "Trač korner", u kojem piše kako su jedna predvodnica, s navedenim imenom i prezimenom, te još četiri mažoretkinje "fino mi ga smjestile".

“Rekle su mi da xy ima novog dečka. Reko, napokon. No, rekli su da je momak crnac. No, tu sam malo stao, ono bogte. Ok, ma nek je, ali Y? Pa jel ona zna što će joj tata napravit, koje problem bi mogla imati u zadrtoj Hrvatskoj. I tako ja nasjeo, zovem Y, velim 'malička, pa ti si sa crncem'. A ona nema pojma što ja pričam. Reko, laže me, neće da se zna. Da bi na koncu ispalo da su mi X i ostale fino smjestile, i da to uopće nije istina. Svaka čast. Respect!", piše u blogu.

Ondje objavljena imena djevojaka mi ne objavljujemo zbog privatnosti tih djevojaka.

Na blogu su, pod naslovom “Kako rade Zagrebačke mažoretkinje”, i pravila za polaznice. “Nemoj imati stalnih prijatelja i neprijatelja, već samo stalne interese”, glasi jedno od njih. “Moraš li kleknuti pred kim, klekni vrlo nisko, i pamti”, kaže drugo, jedno pak to kako je “žena neopreznog čovjeka napola već udovica”. “Ako si jako ljut, zatvori gubicu i otvori oči”, kaže još jedno pravilo, a drugo ovako: “Moraš li koga povrijediti, učini to toliko brutalno da se ne moraš bojati osvete”. Jedno od pravila za ovu je priču više nego simbolično. Ono kaže: “Jedini način da sačuvaš tajnu jest šutnja”.

’Tajnu možeš sačuvati samo ako šutiš’, jedno je od jezivih pravila za klub

Javlja se i progovara sve više djevojaka

Jedna nam je bivša mažoretkinja ispričala kako se Šćuricu požalila na svojeg voditelja, koji joj je slao “neprimjerene poruke”, bila je već punoljetna. “Kad sam mu to rekla, nije se zgražao nad porukama mojeg voditelja nego nije mogao vjerovati da je ovaj poruke pisao”, kaže nam žena. Sa svojim se svjedočanstvima javlja sve više djevojaka. Šćuric se više ne javlja novinarima, iz njegova tima poručuju da je sve laž.