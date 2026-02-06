Obavijesti

ŠTETA JE SAMO MATERIJALNA

Uhitili dvoje ljudi zbog bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića

Piše HINA,
Uhitili dvoje ljudi zbog bacanja bombe na kuću Zdravka Čolića
Foto: Antonio Ahel, Bus Plus Production/ATAImages/Pixsell

U napadu nije bilo ozlijeđenih, a pričinjena je samo materijalna šteta - oštećen je automobil, fasada i polupani su prozori.

Beogradska policija uhitila je dvojicu osumnjičenih za bombaški napad na kuću popularnog pjevača Zdravka Čolića u elitnom gradskom naselju Dedinje 3. veljače, pišu u petak mediji.

Bomba, navodno "kašikara", ubačena je u dvorište Čolićeve vile u utorak rano ujutro. U napadu nije bilo ozlijeđenih, a pričinjena je samo materijalna šteta - oštećen je automobil, fasada i polupani su prozori.

Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Foto: Antonio Ahel

Čolić je u utorak, nakon bombaškog napada, medijima rekao da su svi članovi obitelji dobro i da se čeka policijsko izvješće, navodeći da trenutno u Zagrebu snima novi album.

Uprava kriminalističke policije je, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, u dva dana nakon napada uhitila prvo jednog, a potom i drugog osumnjičenog, koji se tereti kao supočinitelj.

U suradnji sa Sigurnosno-informativnom agencijom (BIA) prvo je uhićen S. M. (36), a potom i 23-godišnji M.A. (23), koji se sumnjiči da je pomagao S.M. u izvršenju kaznenog djela.

Beograd: Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju bačena je bomba
Foto: Antonio Ahel

Uz izostanak detaljnih službenih podataka o istrazi pojedini beogradski mediji objavili su, pozivajući se na prva neslužbena saznanja, kako se "intenzivno razmatra mogućnost da je napadač pogriješio dvorište".

"S obzirom na to da popularni pjevač desetljećima važi za osobu bez ikakvih konflikata ili mrlja u karijeri, istražitelji sumnjaju da je prava meta bio neko od susjeda iz okolnih vila", javio je portal B92.

