Uhitili Hrvata osumnjičenog za ubojstvo konduktera, nije imao nikakve dokumente kod sebe

Malo više od 24 sata intenzivne potrage za osumnjičenim za ubojstvo Alessandra Ambrosija (34) u Bologni, talijanska policija uhitila je 36-godišnjeg hrvatskog državljanina Marina Jelenića. Kako piše Corriere di Bologna, policajci su ga zaustavili ispred željezničkoga kolodvora u Desenzanu del Gardi na području Brescije bez osobnih dokumenata.

Identificirali su ga usporedbom otisaka prstiju. Jelenića sumnjiče da je u ponedjeljak, 5. siječnja, na parkiralištu zapadne strane željezničkoga kolodvora u Bologni nožem u trbuh izbo zaposlenika Trenitalije, koji je radio kao kondukter u međugradskim vlakovima.

Mrtvog Ambrosija pronašli su istog dana oko 18.30 sati. Utvrdili su da je uzrok smrti najmanje jedna ubodna rana u predjelu trbuha. Ambrosio je sišao s vlaka na glavnom kolodvoru i hodao prema svom automobilu na parkiralištu rezerviranom za zaposlenike Trenitalije razgovarajući na mobitel. Jelenić ga je napao na uskoj stazi između ograde i vrata.

Istražitelji sumnjaju da je nesretnoga konduktera pratio nekoliko minuta, zaskočio ga s leđa i izbo nožem. Motiv zločina zasad nije poznat, no budući da su osobne stvari pronašli u odjeći ubijenog, čini se da su isključili pljačku. Muškarac, koji je poznat na željezničkim kolodvorima diljem sjeverne Italije po kriminalnom dosjeu i nošenju noževa, identificiran je kao navodni ubojica zahvaljujući nekoliko videozapisa.

Jedan od samo tri sekunde prikazuje ga u predvorju bolonjskoga kolodvora 5. siječnja u 18.03. Drugi kratki isječci s nadzornih kamera prikazuju ga na peronu 1 te dok hoda zapadnom stranom željezničkoga kolodvora, gdje je Ambrosi ubijen nakon 17 sati.

Nakon ubojstva Jelenić vlakom bježi u Milano. U vlaku počinje uznemiravati i ometati ostale putnike, zbog čega je prisiljen sići u Fiorenzuoli, neposredno prije 20 sati, kako bi ga privela policija. U tom trenutku za njim još nije bila izdana tjeralica, pa su ga karabinjeri legitimirali i pustili. Jelenić je potom nestao, sve do utorka navečer, kad je uhićen.

Alessandrova obitelj, prijatelji i kolege tuguju te su šokirani bezrazložnim ubojstvom. Kažu da je izabrao raditi na vlakovima naslijedivši ljubav prema željeznici od umirovljenog oca. Velika strast bila mu je glazba te je često svirao gitaru u Kulturnom centru Anzola Emilia.

- Bio je s nama na završnom koncertu Fabbrica di Apollo prošlog svibnja, bio je s nama u sobi za probe, bio je s nama kad god je trebalo, uvijek će biti s nama - oprostili su se od Ambrosija iz Kulturnog centra.