Obavijesti

News

Komentari 3
UBOJSTVO U BOLOGNI

Uhitili Hrvata osumnjičenog za ubojstvo konduktera, nije imao nikakve dokumente kod sebe

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Uhitili Hrvata osumnjičenog za ubojstvo konduktera, nije imao nikakve dokumente kod sebe
2
Foto: screenshot

Marin Jelenić (36) zaskočio je Alessandra Ambrosija (34) s leđa i izbo ga nožem. Brzo su ga identificirali zahvaljujući snimkama videonadzora

Admiral

Malo više od 24 sata intenzivne potrage za osumnjičenim za ubojstvo Alessandra Ambrosija (34) u Bologni, talijanska policija uhitila je 36-godišnjeg hrvatskog državljanina Marina Jelenića. Kako piše Corriere di Bologna, policajci su ga zaustavili ispred željezničkoga kolodvora u Desenzanu del Gardi na području Brescije bez osobnih dokumenata.

Identificirali su ga usporedbom otisaka prstiju. Jelenića sumnjiče da je u ponedjeljak, 5. siječnja, na parkiralištu zapadne strane željezničkoga kolodvora u Bologni nožem u trbuh izbo zaposlenika Trenitalije, koji je radio kao kondukter u međugradskim vlakovima.

Mrtvog Ambrosija pronašli su istog dana oko 18.30 sati. Utvrdili su da je uzrok smrti najmanje jedna ubodna rana u predjelu trbuha. Ambrosio je sišao s vlaka na glavnom kolodvoru i hodao prema svom automobilu na parkiralištu rezerviranom za zaposlenike Trenitalije razgovarajući na mobitel. Jelenić ga je napao na uskoj stazi između ograde i vrata.

IZBO GA NOŽEM Još traže Hrvata zbog ubojstva konduktera u Italiji. Priveli su ga istu večer pa pustili...
Još traže Hrvata zbog ubojstva konduktera u Italiji. Priveli su ga istu večer pa pustili...

Istražitelji sumnjaju da je nesretnoga konduktera pratio nekoliko minuta, zaskočio ga s leđa i izbo nožem. Motiv zločina zasad nije poznat, no budući da su osobne stvari pronašli u odjeći ubijenog, čini se da su isključili pljačku. Muškarac, koji je poznat na željezničkim kolodvorima diljem sjeverne Italije po kriminalnom dosjeu i nošenju noževa, identificiran je kao navodni ubojica zahvaljujući nekoliko videozapisa.

Jedan od samo tri sekunde prikazuje ga u predvorju bolonjskoga kolodvora 5. siječnja u 18.03. Drugi kratki isječci s nadzornih kamera prikazuju ga na peronu 1 te dok hoda zapadnom stranom željezničkoga kolodvora, gdje je Ambrosi ubijen nakon 17 sati.

Nakon ubojstva Jelenić vlakom bježi u Milano. U vlaku počinje uznemiravati i ometati ostale putnike, zbog čega je prisiljen sići u Fiorenzuoli, neposredno prije 20 sati, kako bi ga privela policija. U tom trenutku za njim još nije bila izdana tjeralica, pa su ga karabinjeri legitimirali i pustili. Jelenić je potom nestao, sve do utorka navečer, kad je uhićen.

UŽASAN ZLOČIN U BOLOGNI FOTO Talijanska policija traži Hrvata Marina zbog ubojstva! 'Izbo je konduktera i pobjegao'
FOTO Talijanska policija traži Hrvata Marina zbog ubojstva! 'Izbo je konduktera i pobjegao'

Alessandrova obitelj, prijatelji i kolege tuguju te su šokirani bezrazložnim ubojstvom. Kažu da je izabrao raditi na vlakovima naslijedivši ljubav prema željeznici od umirovljenog oca. Velika strast bila mu je glazba te je često svirao gitaru u Kulturnom centru Anzola Emilia.

- Bio je s nama na završnom koncertu Fabbrica di Apollo prošlog svibnja, bio je s nama u sobi za probe, bio je s nama kad god je trebalo, uvijek će biti s nama - oprostili su se od Ambrosija iz Kulturnog centra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Zaplijenili dva tankera Trump želi 'nabaviti' Grenland.

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026